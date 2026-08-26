Focuri de armă ca în filme într-o comună din județul Tulcea. Primarul din Smârdan e este vizat într-un dosar penal după ce a tras mai multe focuri de armă. Vasile Mărculescu spune că a folosit pistolul pentru a se apăra și susține că are permis de port-armă. Edilul a povestit că scandalul a avut loc marți seara, 25 august, cu doi bărbați veniți din Hunedoara, care erau interesați să cumpere un utilaj agricol second-hand de la ferma pe care o deține împreună cu familia. Cumpărătorul are o poveste difertă față de cea a primarului.
Mituică Aurelian venise din județul Hunedoara împreună cu un mecanic la ferma primarul din Smârdan ca să cumpere un excavator. Cumpăratorul susține că utilajul avea mai multe probleme tehnice și a decis că nu vrea să-l cumpere în această stare. Discuția ar fi degenerat în momentul în care cei doi hunedoreni au cerut să le fie acoperită măcar o parte din cheltuiala făcută cu deplasarea. La scurt timp a apărut și Vasile Petrică Mărculescu, primarul din Smârdan.
Vasile Mărculescu a declarat cei doi bărbați din Hunedoara s-au agitat de la început și au vorbit pe un ton foarte urât. Primarul spune că bărbatul din Hunedoara s-a aplecat suspect să ia ceva din mașină și l-a lovit cu o mătură peste mână. Edilul susține că bărbatul a intrat în mașină foarte agitat și a intrat cu viteza de două ori în vehiculul lui. După ce a încercat să îl lovească cu mașina si pe el, Vasile Mărculescu a declarat că nu a reușit să-l oprească așa că a tras un foc de avertisemnt în sus și ulterior și în roata mașinii agresorului.
„Băiatul din Galaţi a plecat, dar persoanele din Hunedoara, nu. Au început să vorbească pe un ton foarte urât. S-a aplecat la un moment dat să ia ceva din maşină şi cu o mătură, ca să mă apăr, i-am dat cu ea peste mână. Cu un băţ de mătură, nu cu un drug de fier. A intrat în maşină, a plecat în trombă şi cu viteză a intrat de două ori în maşina mea. El căuta să intre în mine. I-am spus să înceteze, dar nu aveam cu cine să mă înţeleg şi atunci am tras un foc de avertisment în sus şi unul în roţile maşinii. Atunci, a plecat”, a spus primarul Vasile Mărculescu.
Imediat după incident, primarul din Smârdan a sunat la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și a cerut sprijinul forțelor de ordine. Echipajele de poliție au intervenit prompt, au aplanat conflictul și i-au identificat pe cei implicați. Vasile Mărculescu a subliniat că deține pistolul în deplină legalitate, cu permis de port-armă înregistrat, și că utilizarea armei a reprezentat un gest de autoapărare. Cu toate acestea, anchetatorii verifică dacă focurile de armă au fost trase cu respectarea strictă a normelor legale privind regimul armelor și munițiilor. Bărbatul din Hunedoara a ajuns la spital și spune că are o fractură la genunchiul stâng și o dislocare de disc.
Primarul comunei Smârdan, Vasile Mărculescu, a mai fost vizat de un dosar penal în 2023, însă cazul a fost clasat. Potrivit IPJ Tulcea, polițiștii, sub coordonarea procurorilor, au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili ce s-a întâmplat și dacă au fost comise infracțiunile de distrugere, folosirea fără drept a unei arme și amenințare.