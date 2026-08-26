Focuri de armă ca în filme într-o comună din județul Tulcea. Primarul din Smârdan e este vizat într-un dosar penal după ce a tras mai multe focuri de armă. Vasile Mărculescu spune că a folosit pistolul pentru a se apăra și susține că are permis de port-armă. Edilul a povestit că scandalul a avut loc marți seara, 25 august, cu doi bărbați veniți din Hunedoara, care erau interesați să cumpere un utilaj agricol second-hand de la ferma pe care o deține împreună cu familia. Cumpărătorul are o poveste difertă față de cea a primarului.

Un bărbat din Hunedoara susține că primarul din Smârdan l-a atacat cu pistolul

Mituică Aurelian venise din județul Hunedoara împreună cu un mecanic la ferma primarul din Smârdan ca să cumpere un excavator. Cumpăratorul susține că utilajul avea mai multe probleme tehnice și a decis că nu vrea să-l cumpere în această stare. Discuția ar fi degenerat în momentul în care cei doi hunedoreni au cerut să le fie acoperită măcar o parte din cheltuiala făcută cu deplasarea. La scurt timp a apărut și Vasile Petrică Mărculescu, primarul din Smârdan.

Bărbatul a spus pentru ORA DE TULCEA că a încercat să intre în mașină să să plece, dar în acel moment primarul ar fi avut asupra lui o bâtă sau un obiect metalic, iar în urma loviturii ar fi suferit o rană gravă la genunchi. Acesta mai afirmă că, în timpul conflictului, un alt bărbat prezent la fața locului ar fi scos o sabie. Când s-a urcat în mașină să plece împreună cu mecanicul, drumul le-ar fi fost blocat intenționat de o altă mașină și nu a putut să o evite, astfel a intrat în ea. În acel moment primarul a scos pistolul și a tras patru focuri de armă înspre mașina lui Mituică Aurelian. „Nu se poate întâmpla așa ceva și acest primar interlop să rămână nepedepsit. Dar ce, suntem în junglă să tragi . așa, cu pistolul cu gloanțe adevărate după oameni?! Așa ceva nu există!!!!” a declarat bărbatul din Hunedoara. Sondaj Gândul Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici? DA

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Primarul din Smârdan spune o altă poveste

Vasile Mărculescu a declarat cei doi bărbați din Hunedoara s-au agitat de la început și au vorbit pe un ton foarte urât. Primarul spune că bărbatul din Hunedoara s-a aplecat suspect să ia ceva din mașină și l-a lovit cu o mătură peste mână. Edilul susține că bărbatul a intrat în mașină foarte agitat și a intrat cu viteza de două ori în vehiculul lui. După ce a încercat să îl lovească cu mașina si pe el, Vasile Mărculescu a declarat că nu a reușit să-l oprească așa că a tras un foc de avertisemnt în sus și ulterior și în roata mașinii agresorului.

„Băiatul din Galaţi a plecat, dar persoanele din Hunedoara, nu. Au început să vorbească pe un ton foarte urât. S-a aplecat la un moment dat să ia ceva din maşină şi cu o mătură, ca să mă apăr, i-am dat cu ea peste mână. Cu un băţ de mătură, nu cu un drug de fier. A intrat în maşină, a plecat în trombă şi cu viteză a intrat de două ori în maşina mea. El căuta să intre în mine. I-am spus să înceteze, dar nu aveam cu cine să mă înţeleg şi atunci am tras un foc de avertisment în sus şi unul în roţile maşinii. Atunci, a plecat”, a spus primarul Vasile Mărculescu.

Poliția a deschis dosar penal pentru trei infracțiuni

Imediat după incident, primarul din Smârdan a sunat la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și a cerut sprijinul forțelor de ordine. Echipajele de poliție au intervenit prompt, au aplanat conflictul și i-au identificat pe cei implicați. Vasile Mărculescu a subliniat că deține pistolul în deplină legalitate, cu permis de port-armă înregistrat, și că utilizarea armei a reprezentat un gest de autoapărare. Cu toate acestea, anchetatorii verifică dacă focurile de armă au fost trase cu respectarea strictă a normelor legale privind regimul armelor și munițiilor. Bărbatul din Hunedoara a ajuns la spital și spune că are o fractură la genunchiul stâng și o dislocare de disc.

Primarul din Smârdan, a mai fost o dată în atenția anchetatorilor

Primarul comunei Smârdan, Vasile Mărculescu, a mai fost vizat de un dosar penal în 2023, însă cazul a fost clasat. Potrivit IPJ Tulcea, polițiștii, sub coordonarea procurorilor, au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili ce s-a întâmplat și dacă au fost comise infracțiunile de distrugere, folosirea fără drept a unei arme și amenințare.