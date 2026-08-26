Deputatul de la Chișinău, Renato Usatîi, consideră că Republica Moldova ar trebui să aibă un imn nou. Politicianul spune că nu are nimic împotriva versurilor „Limba noastră”, însă susține că melodia actualului imn nu provoacă emoțiile pe care, în opinia sa, ar trebui să le trezească. Liderul Partidului „Nostru” spune că melodia și textul actual al imnului nu sunt capabile să ridice stadioane în picioare.

Renato Usatîi sugerează ca Dan Balan să scrie un nou imn

„Nu vă supărați, eu când mă uit la ce se întâmplă în alte țări când se intonează imnul țării – n-am nimic contra versurilor «Limba noastră-i o comoară» – numai că imnul nostru trebuie să te duci cam numai la priveghi. Pe lângă o Constituție nouă, trebuie să avem și un imn (…) Astăzi avem foarte mulți artiști talentați în Republica Moldova. Este Dan Balan, sunt frații Advahov, este Ion Suruceanu. Credeți-mă, avem oameni cu care mă mândreasc. Sunt artiști ai Republicii Moldovei și care într-o zi poate împreună, mână la mână, să scrie niște versuri și muzică”, a declarat Usatîi.

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Oficialul din țara vecină susține că un imn național ar trebui să provoace emoții și să mobilizeze oamenii.

„Să nu confundăm versuri bune cu un imn. Imnul provoacă emoții, imn înseamnă să ridici în picioare stadioane. Uitați-vă ce se întâmplă mai ales la meciuri de fotbal și alte evenimente internaționale”, a mai spus deputatul moldovean.

Actualul Imn de Stat al Republicii Moldova, „Limba noastră”, are la bază versurile poetului Alexei Mateevici, iar muzica a fost compusă de Alexandru Cristea. Aranjamentul îi aparține compozitorului Valentin Dînga. Imnul cuprinde strofele 1, 2, 5, 8 și 12 ale poeziei „Limba noastră”.

„Limba noastră” a fost aprobat oficial în calitate de Imn de Stat prin legea adoptată de Parlamentul Republicii Moldova pe 22 iulie 1995.

Anterior, după proclamarea independenței, Republica Moldova a avut drept imn „Deșteaptă-te, române!”, care este și Imnul Național al României.