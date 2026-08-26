Modificările Codului Administrativ care puneau mii de consilieri locali și județeni ai tuturor partidelor în situația de incompatibilitate cu funcțiile pe care le ocupau și în alte instituții publice au fost eliminate miercuri, 26 august, în plenul Senatului.

Au fost înregistrate 122 de voturi, dintre care 82 „pentru”, 19 „împotrivă” și 21 de abțineri, ceea ce înseamnă că legea merge spre promulgare către președintele Nicușor Dan. După aflarea rezultatelor votului, senatorul USR, Sorin Sipoș, a anunțat că partidul pe care îl reprezintă va ataca legea adoptată la Curtea Constituțională (CCR).

„Astăzi e o zi neagră pentru democrația din România” / „Ați inventat două Constituții”

„Astăzi e o zi neagră pentru democraţia din România. În aceeaşi zi, Parlamentul a votat două legi care arată un dublu standard revoltător, pentru unii, schimbă reguli după alegeri ca să le ia mandatul, iar pentru alţii, schimbă legi peste noapte ca să le salveze mandatul. Aţi inventat două Constituţii, una pentru cei pe care vreţi să-i scoateţi din funcţii, iar alta pentru cei pe care vreţi să-i păstraţi în funcţii. De aceea, noi am votat împotriva acestei legi şi vom ataca la Curtea Constituţională această lege”, a declarat Sorin Sipoș în plenul Senatului.

Personalul contractual din administrație scapă de interdicțiile impuse / Ce alineate din lege au fost abrogate

Conținutul cuprins între alineatele (2)-(6) din art. 550 a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ au fost abrogate în urma adoptării noii legi de către forul decizional al Senatului. Acestea făceau referire la regimul incompatibilităților și conflictelor de interese în cazul personalului contractual din administrația publică centrală și locală, după cum urmează:

(2) Personalul contractual este în conflict de interese dacă se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul existenței unui conflict de interese, personalul contractual este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să îl informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a atribuțiilor personalului contractual, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2), conducătorul autorității sau instituției publice, la propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct personalul contractual în cauză, va desemna o altă persoană, care are aceeași pregătire și același nivel de experiență.

(5) Încălcarea dispozițiilor alin. (3) reprezintă abatere disciplinară și se sancționează în condițiile prevăzute la art. 553^2.

6) Prevederile art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile funcționarilor publici, sunt aplicabile în mod corespunzător și personalului contractual.

Perioadă de tranziție pentru cei intrați deja în incompatibilitate sau conflict de interese

Din legea adoptată de Senat, reiese și că personalul contractual care a intrat în stare de incompatibilitate sau conflict de interese din 9 august – data la care a intrat în vigoare Legea nr. 165/2026 – și până la intrarea în vigoare a noii legi, nu vor răspunde juridic.

„Situațiile intervenite în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi data intrării în vigoare a prezentei legi, care, potrivit dispozițiilor art.550 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 165/2026, ar fi fost de natură să genereze o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, după caz, nu constituie incompatibilități sau conflict de interese, după caz, și nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora”, este precizat în textul votat de Senat.