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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mirabela Năstase
Publicat:
26.08.2026, 17:31
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Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe
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