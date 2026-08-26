Schimbare importantă la vârful Pro TV. Aleksandras Cesnavicius își încheie mandatul de director general după aproape 13 ani la conducerea companiei. Începând cu 1 septembrie, funcția de CEO al Pro TV va fi preluată de Christian Anting, manager cu peste 25 de ani de experiență în industria media internațională.

Cesnavicius rămâne în grupul CME

Aleksandras Cesnavicius nu va părăsi însă grupul CME. Potrivit companiei, acesta va rămâne alături de CME și va fi implicat în noi proiecte strategice.

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„Aleksandras a avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea PRO TV de-a lungul celor aproape 13 ani”, a declarat Sam Barnett, CEO al CME Group.

„Mă bucur foarte mult că vom continua să beneficiem de experiența sa, întrucât va rămâne alături de CME și va lucra la noi proiecte strategice”, a mai spus Barnett.

La rândul său, Cesnavicius a declarat că este mândru de evoluția Pro TV și Voyo în perioada în care a condus compania și a mulțumit echipei alături de care a lucrat.

„Pentru mine a fost o adevărată bucurie tot ceea ce am reușit să construim împreună la PRO TV. Am avut privilegiul de a lucra alături de o echipă extraordinară și doresc să le mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru colaborarea excepțională de-a lungul acestor ani. Sunt mândru că am reușit să consolidăm PRO TV și să dezvoltăm VOYO, transformându-le în branduri puternice, și sunt convins că telespectatorii, utilizatorii platformei și partenerii noștri vor continua să se bucure de producții la cele mai înalte standarde de calitate. Pentru mine începe acum un nou capitol, în care cu siguranță voi valorifica tot ceea ce am acumulat la nivel de experiență în calitate de CEO al PRO TV”, a declarat Aleksandras Cesnavicius.

Cine este noul CEO al Pro TV

Christian Anting va prelua funcția de CEO al Pro TV de la 1 septembrie. Acesta are peste 25 de ani de experiență în televiziune, streaming și business digital. Cel mai recent, Anting a fost membru al Consiliului de Administrație al TV3 Group din țările baltice, după ce a ocupat timp de șapte ani funcția de CEO al grupului.

Anterior, acesta a lucrat opt ani la TVN Group din Polonia, unde s-a ocupat inclusiv de transformarea digitală și dezvoltarea activităților OTT. În cariera sa se regăsesc și poziții de conducere la SBS Broadcasting, C More Entertainment, KirchGroup și Premiere, companie cunoscută în prezent sub numele de Sky Deutschland. Sam Barnett consideră că experiența lui Christian Anting în transformarea companiilor media și dezvoltarea businessurilor digitale îl recomandă pentru următoarea etapă a Pro TV.

„Sunt convins că Christian, împreună cu echipa excepțională a Pro TV, va continua să construiască pe fundația solidă deja existentă și va conduce cu succes compania în următorul capitol”, a declarat CEO-ul CME Group.