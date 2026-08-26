După votul din Senat pentru Legea ANI, USR a reacționat și, în stilul caracteristic, și-a reluat atacurile la adresa PSD, deși toți senatorii prezenți, inclusiv cei de la PNL și UDMR, au votat în favoarea legii care îl obligă pe Fritz să plece de la Primăria Timișoarei. Senatorul USR Gheorghe Șipoș a comparat votul Senatului cu apariția comunismului în România și a spus că PSD reprezintă „un vrednic continuator al staliniștilor”.

În favoarea legii – și în defavoarea lui Fritz – au fost 106 voturi. Singurele voturi împotriva legii au fost cele de la USR, deși adoptarea Legii integrității reprezintă un jalon important din PNRR, de care depinde absorbția fondurilor. Cu toate că USR a invocat frecvent „importanța” banilor europeni, USR-iștii au decis că este mai important să salveze scaunul de primar al lui Fritz și au votat împotriva banilor europeni.

USR și psihoza PSD-istă

Declarațiile senatorului Șipoș s-au conturat exclusiv în jurul „pericolului PSD-ist”, iar retorica sa a fost reiterată și de partid, care a emis un comunicat de presă. Șipoș a acuzat că votul celor de la PSD a fost, de fapt, un vot împotriva USR și că social-democrații se folosesc de legi pentru a leza statul de drept.

„Discursul PSD-ului, de astăzi, nu e pentru Legea integrității, e împotriva unui partid, e un discurs împotriva USR-ului și asta subliniază încă o dată că PSD-ul s-a folosit, așa cum s-a folosit mereu, de legi împotriva statului de drept.” Acesta a continuat acuzațiile și a afirmat că PSD a încercat să introducă amendamentul Fritz printr-o procedură frauduloasă și a amintit că USR a depus o plângere penală în acest sens.

„Cine votează pentru, nu salvează banii europeni, validează șantajul, și șantajul acesta se repetă. USR votează împotriva unui precedent. Precedentul, de data aceasta, se numește Dominic Fritz. Mâine, poate fi al oricăruia dintre dumneavoastră.”

„Alegerea de azi nu este între bani și Fritz, acesta este șantajul PSD, alegerea de azi este pentru democrație sau împotriva democrației”, a mai spus senatorul USR.

Afirmațiile lui Gheorghe Șipoș descriu starea de psihoză anti-PSD pe care USR se străduiește să o inducă în societate. Același discurs a stat la baza creării partidului, care însă a dovedit că, atunci când interesele coincid, USR acceptă „prietenia” celor de la PSD, lucru dovedit prin acceptul USR-iștilor de a intra la guvernare alături de social-democrați.

Colegii din USR, solidari cu Șipoș

Diana Buzoianu a reacționat pe Facebook și a transmis un mesaj în care susține că ar fi aberant ca vreun ban din fonduri europene să ajungă în România pentru votul favorabil Legii ANI. Buzoianu a făcut o afirmație deplasat de exagerată și a spus că votul de astăzi din Senat reprezintă o încălcare a drepturilor omului.

„Eu nu cred că vreun euro din fonduri europene are cum să intre în țară drept cadou pentru căderea unui stat în iliberalism. Dar, chiar presupunând că ar exista o astfel de situație aberantă, nicio sumă din fonduri europene nu poate cumpăra înapoi statul de drept.

Au mai fost perioade în România, înainte de ’89, când se încălcau drepturile omului și se vindea ideea că se face asta pentru echilibrarea bugetului”, a scris Buzoianu.

Partidul lui Fritz a emis un comunicat în care afirmă că astăzi a fost prima zi a „erdoganizării” României și acuză că Legea ANI este neconstituțională, deși a fost declarată constituțională de judecătorii CCR. USR și-a reiterat victimizarea și a transmis că legea ar fi îndreptată împotriva unui singur om, și anume Dominic Fritz. USR-iștii mai spun că PSD disprețuiește legea și statul de drept, iar legea adoptată astăzi de Senat ar pune în pericol votul cetățenilor.

„Astăzi este prima zi a erdoganizării României. Ceea ce a început prost, prin introducerea frauduloasă a unui amendament țintit contra unui singur om, Dominic Fritz, nu avea cum să se termine decât și mai prost, prin adoptarea unei legi prin care mandatul oricărui ales, votul cetățenilor, nu mai este în siguranță”, a afirmat Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat, după ce, cu voturile PSD, PNL, UDMR și ale micilor partide extremiste, Senatul a adoptat, în calitate de cameră decizională, o lege a Agenției Naționale de Integritate care nu are nimic de-a face cu sporirea transparenței și integrității vieții politice”, se arată în comunicatul USR-iștilor.