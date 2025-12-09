Prima pagină » Diverse » Showbiz » Adi Vasile, noul prezentator Survivor 2026. Ce salariu ar primi de la Antena 1 fostul campion de la CSM București

Adi Vasile, noul prezentator Survivor 2026. Ce salariu ar primi de la Antena 1 fostul campion de la CSM București

09 dec. 2025
Adi Vasile, noul prezentator Survivor 2026. Ce salariu ar primi de la Antena 1 fostul campion de la CSM București
Adi Vasile - Foto: Cancan.ro

Survivor România revine în 2026 pe Antena 1, cu un nou prezentator surpriză: Adi Vasile, fost jucător și antrenor de handbal. După demiterea de la CSM București, unde avea un salariu de 10.000 de euro lunar, acesta intră într-o nouă etapă a carierei sale. Ce remunerație va primi de la Antena 1 pentru Survivor 2026, scrie Cancan.ro.

După ce a fost difuzat succesiv de Kanal D și Pro TV, formatul Survivor România se mută, din 2026, la Antena 1. Una dintre cele mai dure competiții TV revine cu forțe proaspete, noi reguli, probe mult mai solicitante și un prezentator complet nou.

Survivor 2026 îi va avea din nou în prim-plan pe Războinici și Faimoși, într-un sezon care promite să fie „cel mai spectaculos de până acum”. Marea surpriză a noului sezon este prezentatorul. Adi Vasile a fost ales să conducă show-ul, o mutare neașteptată, dar spectaculoasă. În vârstă de 43 de ani, acesta este o figură extrem de cunoscută în sportul românesc, cu o carieră de 33 de ani în handbal, ca jucător și antrenor.

AFLAȚI AICI CE SALARIU VA PRIMI ADI VASILE PENTRU A PREZENTA SURVIVOR 2026

