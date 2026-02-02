Prima sesiune parlamentară din acest an a început azi. Se așteaptă asumarea Guvernului pentru reforma administrației publice, precum și depuneri de moțiuni simple și una de cenzură la adresa Guvernului. Senatul și Camera Deputaților se reunesc de la ora 16:00 pentru a fi aleşi, în fiecare cameră, membrii Birourilor permanente, şi anume vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Senatului, respectiv ai Camerei Deputaţilor.

La Camera Deputaţilor, şedinţa Biroului permanent, în vechea componenţă, va avea loc începând cu ora 13:30.

În Parlament urmează să fie depuse și moțiunile simple, împotriva ministrului de Externe și al Apărării, și de cenzură, anunțate deja de opoziție.

Reforma administrației, așteptată în Parlament

Una dintre temele majore anunțate pentru debutul sesiunii este asumarea răspunderii Guvernului Bolojan în Parlament pentru reforma administrației publice, măsură care ar urma să fie prezentată în perioada următoare. Concomitent, sunt avute în vedere și inițiativele PSD de relansare economică.

În paralel, în coaliția de guvernare se discută și despre bugetul pe 2026, care este deja în întârziere, lucru care ar putea crea blocaje suplimentare în coaliție.

Ministrul Finanțelor a dat de înțeles că bugetul este calculat în funcție de tăieri, astfel nu poate fi aprobat înainte de asumarea din Parlament.

PSD îi cere lui Bolojan și un „pachet de solidaritate”

Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate.

Reuniunea vine după escaladarea tensiunilor cu premierul Ilie Bolojan, înainte de adoptarea reformei administrației și a bugetului pentru 2026.

Social-democrații au evocat scenariul unei moțiuni de cenzură, susținută eventual de AUR, în timp ce Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, fără PSD.

Duminică, liderii social-democrați au mutat accentul pe măsurile vizând revitalizarea economiei și protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții.

„PSD consideră că adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă”, se arată în comunciat.

RECOMANDAREA AUTORULUI

PSD a votat trei măsuri majore la Vila Lac. Grindeanu: „România nu își mai permite tot felul de experimente”

Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane

Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru

Bolojan amână angajarea răspunderii pe controversata reformă a administrației publice. Pachetul de relansare economică încă nu este gata