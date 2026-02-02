Trump vrea să-l dea în judecată pe comediantul Trevor Noah, pentru glumele despre Epstein la Grammy. „Pregătește-te, Noah“. Artiștii, împotriva ICE

Deși spectaculoasă și plină de emoții și surprize, gala premiilor Grammy de noaptea trecută nu pare să-l fi impresionat prea mult pe Donald Trump. Glumele făcute pe seama sa și criticile la adresa agenților ICE l-au făcut pe președintele Statelor Unite să treacă imediat la amenințări atât la adresa organizatorilor, cât și a gazdei, comediantul Trevor Noah.

Într-o postare pe pagina sa de Truth Social, Trump a asigurat că îl va „da în judecată” pe Trevor Noah după gluma despre dosarele Epstein: „Pregătește-te, Noah, o să mă distrez pe seama ta!” Printre altele, prezentatorul ceremoniei „Grammy” a declarat că Trump a vizitat insula Epstein.

„Cântecul anului – acesta este un premiu Grammy pe care fiecare artist și-l dorește, aproape la fel de mult cum Trump își dorește Groenlanda, ceea ce are sens, pentru că nu mai e insula lui Epstein are nevoie de una nouă în care să petreacă timpul cu Bill Clinton”, a spus comediantul.

Președintele Statelor Unite a subliniat că nu a fost niciodată pe insula Epstein și l-a descris pe Noah ca fiind „un ratat complet”, „un prezentator jalnic, fără valoare și incompetent”.

„Premiile Grammy sunt cele mai proaste, practic imposibil de urmărit! CBS are noroc că nu mai trebuie să difuzeze această porcărie”, a scris președintele pe Truth Social, referindu-se la ultima ediție a premiilor Grammy difuzată de CBS. „Prezentatorul, Trevor Noah, oricine ar fi el, este aproape la fel de rău ca Jimmy Kimmel la Premiile Oscar cu audiență scăzută”, a continuat el. „Noah a spus, în mod fals, că Donald Trump și Bill Clinton au petrecut timp pe Insula Epstein. GREȘIT!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe insula Epstein, nici măcar în apropiere, și până la declarația falsă și defăimătoare de astă-seară, nu am fost niciodată acuzat că aș fi fost acolo, nici măcar de către mass-media care difuzează știri false.”

După gală, în postarea sa de pe Truth Social, Trump a amenințat că va trimite avocații „să-l dea în judecată pe acest MC sărac, patetic și fără talent”.

Trump a scris: „Noah, un ratat total, ar fi bine să-și pună ordine în gânduri și să o facă repede. Se pare că o să-mi trimit avocații să-l dea în judecată pe acest MC sărac, patetic, fără talent și prost, și să-l dea în judecată pentru o sumă mare de bani. Întrebați-l pe Little George Slopadopolus și pe alții cum a decurs totul. Întrebați și CBS! Pregătește-te, Noah, o să mă distrez cu tine! Președintele DJT.”

Val de glume pe seama lui Nicki Minaj

Aceasta nu a fost însă singura glumă în care a fost implicat numele președintelui american. Trevor Noah a ironizat inclusiv sprijinul acordat de artista Nicki Minaj președintelui Trump, râzând de recenta vizită a vedetei rap la Casa Albă.

„Nicki Minaj nu este aici. Este încă la Casa Albă cu Donald Trump, discutând subiecte foarte importante”, a spus Noah în timp ce își susținea monologul de deschidere la ceremonia de premiere. „De fapt, Nicki, eu am cel mai mare fund. Îl am”, a spus Noah, imitându-l pe Trump, în hohote de râs.

Mesajul artiștilor pentru Trump: „Ice Out“

Artiștii prezenți la gala cu numărul 68 a premiilor Grammy nu s-au ferit deloc să abordeze subiecte politice. În special pe covorul roșu, vedete precum Billie Eilish, Justin și Hailey Bieber, Finneas și Kehlani au purtat insigne cu mesajul „ICE Out”, în semn de protest împotriva agenților federali de imigrare, după uciderea mediatizată a lui Renée Good și Alex Pretti în Minneapolis de către membri ai forțelor de ordine federale.

Eilish și Bad Bunny au fost doi dintre cei mai mari câștigători ai serii, care au abordat subiectul ICE în discursurile lor de acceptare. În timp ce urca pe scenă pentru a accepta premiul Grammy pentru piesa anului, Billie Eilish a trasnis: „Oricât de recunoscătoare mă simt, sincer, nu simt că trebuie să spun altceva decât că nimeni nu trăiește ilegal, pe un teren furat… Este foarte greu să știi ce să spui și ce să faci în acest moment, și mă simt foarte optimistă în această sală”.

„Vocile noastre contează cu adevărat, iar oamenii contează”, a continuat Eilish. „La naiba cu ICE”, a adăugat ea, ultimele două cuvinte fiind cenzurate în transmisiunea CBS.

Bad Bunny a câștigat râvnitul trofeu pentru albumul anului, devenind primul album în limba spaniolă care a obținut această distincție. El și-a început discursul spunând: „Înainte de a-i mulțumi lui Dumnezeu, voi spune afară cu ICE”.

„Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereștri, suntem oameni și suntem americani”, a continuat Bad Bunny. „Ura devine mai puternică cu cât este mai multă. Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea. Așadar, trebuie să fim diferiți. Dacă luptăm, trebuie să o facem cu iubire. Nu îi urâm. Ne iubim poporul. Ne iubim familia, și asta este modalitatea de a o face cu iubire. Nu uitați asta, vă rog. Mulțumesc.”

