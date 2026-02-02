TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află cei mai deștepți români, de fapt

Cât de inteligenți sunt românii, în funcție de orașul în care trăiesc? GÂNDUL a analizat datele unui studiu în care sunt exprimate estimări ale IQ-ului mediu în 25 de orașe din România, și care oferă un răspuns interesant, dar nu neapărat previzibil. Diferențele sunt reale, însă nu vorbim despre un clasament al „celor mai buni” și „celor mai slabi”, ci despre o radiografie statistică a marilor comunități urbane.

Analiza a luat în calcul 25 de orașe din România, pentru fiecare fiind trecut IQ-ul mediu estimat al populației, alături de numărul aproximativ de locuitori.

Unde apar cele mai mari valori ale IQ-ului mediu

Privind datele din tabel, Bucureștiul se remarcă prin cel mai ridicat IQ mediu estimat, de 105,0, într-un oraș cu aproximativ 1.710.000 de locuitori. Urmează centre universitare și economice puternice precum Cluj-Napoca (104,0), Timișoara (103,0), Iași (102,0) și Brașov (101,5).

De asemenea, Sibiu se menține peste pragul de 101, cu un IQ mediu estimat de 101,0, confirmând profilul unui oraș cu tradiție educațională solidă.

În zona de mijloc regăsim cea mai mare parte dintre orașele analizate, care se află foarte aproape de media națională, cu valori între 98 și 100. Aici regăsim, printre altele, orașe precum Constanța (100,0), Oradea (100,0), Craiova, Ploiești și Târgu Mureș (toate cu 99,0), dar și Galați, Baia Mare și Pitești, fiecare cu 98,0.

Aceste cifre arată că diferențele dintre orașe sunt, în realitate, mai mici decât par la prima vedere.

La capătul inferior al tabelului se află orașe precum Târgu Jiu și Drobeta-Turnu Severin (95,5), Botoșani (96,0), Piatra Neamț, Satu Mare și Suceava (96,5). Chiar și aici, vorbim despre variații de câteva puncte, nu despre discrepanțe majore.

Lista completă a celor 25 de orașe analizate

Facem precizarea că IQ-ul mediu nu definește un oraș și, cu atât mai puțin, oamenii care trăiesc în el. Educația, oportunitățile, mediul social și accesul la cultură cântăresc enorm în astfel de statistici.

Tabelul nu spune cine este „mai deștept”, ci doar cum arată, în linii mari, o Românie urbană măsurată în cifre. Așadar, valorile rezultate trebuie privite ca medii statistice, nu ca etichete puse oamenilor.