Prima pagină » Social » TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află cei mai deștepți români, de fapt

TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află cei mai deștepți români, de fapt

Mihai Tănase
02 feb. 2026, 10:00, Social
TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află cei mai deștepți români, de fapt
Foto: Facebook

Cât de inteligenți sunt românii, în funcție de orașul în care trăiesc? GÂNDUL a analizat datele unui studiu în care sunt exprimate estimări ale IQ-ului mediu în 25 de orașe din România, și care oferă un răspuns interesant, dar nu neapărat previzibil. Diferențele sunt reale, însă nu vorbim despre un clasament al „celor mai buni” și „celor mai slabi”, ci despre o radiografie statistică a marilor comunități urbane.

Analiza a luat în calcul 25 de orașe din România, pentru fiecare fiind trecut IQ-ul mediu estimat al populației, alături de numărul aproximativ de locuitori.

Unde apar cele mai mari valori ale IQ-ului mediu

Privind datele din tabel, Bucureștiul se remarcă prin cel mai ridicat IQ mediu estimat, de 105,0, într-un oraș cu aproximativ 1.710.000 de locuitori. Urmează centre universitare și economice puternice precum Cluj-Napoca (104,0), Timișoara (103,0), Iași (102,0) și Brașov (101,5).

De asemenea, Sibiu se menține peste pragul de 101, cu un IQ mediu estimat de 101,0, confirmând profilul unui oraș cu tradiție educațională solidă.

În zona de mijloc regăsim cea mai mare parte dintre orașele analizate, care se află foarte aproape de media națională, cu valori între 98 și 100. Aici regăsim, printre altele, orașe precum Constanța (100,0), Oradea (100,0), Craiova, Ploiești și Târgu Mureș (toate cu 99,0), dar și Galați, Baia Mare și Pitești, fiecare cu 98,0.
Aceste cifre arată că diferențele dintre orașe sunt, în realitate, mai mici decât par la prima vedere.

La capătul inferior al tabelului se află orașe precum Târgu Jiu și Drobeta-Turnu Severin (95,5), Botoșani (96,0), Piatra Neamț, Satu Mare și Suceava (96,5). Chiar și aici, vorbim despre variații de câteva puncte, nu despre discrepanțe majore.

Lista completă a celor 25 de orașe analizate

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Facem precizarea că IQ-ul mediu nu definește un oraș și, cu atât mai puțin, oamenii care trăiesc în el. Educația, oportunitățile, mediul social și accesul la cultură cântăresc enorm în astfel de statistici.

Tabelul nu spune cine este „mai deștept”, ci doar cum arată, în linii mari, o Românie urbană măsurată în cifre. Așadar, valorile rezultate trebuie privite ca medii statistice, nu ca etichete puse oamenilor.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Harta pensiilor din România. Top 10 județe în care se încasează cele mai mari pensii medii
11:20
Harta pensiilor din România. Top 10 județe în care se încasează cele mai mari pensii medii
DECIZIE Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă” și poate fi utilizată de către pasageri
10:26
Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă” și poate fi utilizată de către pasageri
ECONOMIE Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează, de fapt
09:52
Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează, de fapt
METEO DN 6 a devenit un patinoar, luni dimineață. Peste 280 de autoutilaje de deszăpezire au ieșit pe traseu, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil
08:54
DN 6 a devenit un patinoar, luni dimineață. Peste 280 de autoutilaje de deszăpezire au ieșit pe traseu, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil
UTILE Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt
07:35
Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
Cancan.ro
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Actorul celebru, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua modă la Cluj: încărcarea mașinii „la trotuar”. Mașină premium, infrastructură improvizată
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cancerul ar putea emite semnale care protejează creierul împotriva bolii Alzheimer
TRAGEDIE Tragedie într-o parcare din nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
11:57
Tragedie într-o parcare din nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
EXTERNE Punctul de graniță Rafah din Gaza a fost redeschis pentru trafic limitat. Israelul permite circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt
11:52
Punctul de graniță Rafah din Gaza a fost redeschis pentru trafic limitat. Israelul permite circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt
Gândul de Vreme Când scăpăm de valul de aer polar. De la -20 de grade, trecem direct la temperaturi de început de primăvară. Meteorologii ANM vin cu detalii de ultimă oră pentru Gândul
11:50
Când scăpăm de valul de aer polar. De la -20 de grade, trecem direct la temperaturi de început de primăvară. Meteorologii ANM vin cu detalii de ultimă oră pentru Gândul
EXTERNE Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani
11:40
Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani
FLASH NEWS Bolojan va cere vot de încredere în PNL, în contextul tensiunilor din partid. Liberalii decid și cine ia Educația, în ședința de la Vila Lac – SURSE
11:35
Bolojan va cere vot de încredere în PNL, în contextul tensiunilor din partid. Liberalii decid și cine ia Educația, în ședința de la Vila Lac – SURSE
FLASH NEWS Val de momente stânjenitoare pentru Cher la gala Grammy. Artista a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum a decurs prima sa apariție pe scena de la Los Angeles din ultimii 18 ani
11:33
Val de momente stânjenitoare pentru Cher la gala Grammy. Artista a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum a decurs prima sa apariție pe scena de la Los Angeles din ultimii 18 ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe