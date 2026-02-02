Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează, de fapt

O categorie de pensionari din România poate să beneficieze de bani în plus la pensie. O lege în Parlament ar putea aduce un plus pentru seniorii români care au urmat școlile de ucenici.

Formele de școlarizare cresc pensia românilor? La momentul actual, pensia este calculată după formula: nr. total de puncte realizat de asigurat X valoarea punctului de referință (81 lei).

La calculul pensiei se ține cont de punctele de contributivitate. Așa cum arată CNPP, punctele de stabilitate sunt împărțite într-un anumit mod, dacă persoana în cauză a realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani.

„a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi”, arată CNPP.

Legea arată că mai sunt oferite 0,25 puncte pentru perioadele (asimilate) petrecute în șomaj și facultate.

Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România

Însă, există și alte forme de învățământ pentru care se mai pot oferi 0,25 puncte la pensie? Multe persoane întreabă dacă școala postliceală este luată în considerare. Pe un forum, o persoană a susținut că pentru acea etapă nu sunt acordate puncte.

„Nu se acordă puncte pentru anii de școală postliceală. Doar anii de facultate făcuți la tinerețe, când erai doar student la zi, nu erai și salariat în timpul facultății. Și încă ceva și anume: absolvirea unei scoli postliceale nu poate fi echivalentă cu absolvirea unei facultăți.

Învățământul postliceal este cuprins în învățământul terțiar nonuniversitar. În schimb un institut o facultate de 3 ani este considerată studii superioare, reprezentând ciclul I de licență (minimum 180-240 credite ECTS) în sistemul Bologna sau studii universitare de scurtă durată pentru formele mai vechi”, a explicat o persoană, notează Newsweek.ro.

Totuși, un proiect de lege din România ar putea oferi pensionarilor o posibilitate ca pensiile lor să fie mărite, dacă vor fi luate în considerare școlile de ucenici. Potrivit sursei citate, există un proiect de lege în acest sens, iar inițiatorii lui cer ca anii de ucenicie să devină perioade asimilate. În condițiile în care proiectul de lege va fi acceptat, atunci la fiecare an de ucenicie s-ar adăuga 0,25 puncte.

De altfel, nici școala urmată la seral nu este asimilată, în momentul de față.

