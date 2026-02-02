Prima pagină » Actualitate » Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă” și poate fi utilizată de către pasageri

Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă” și poate fi utilizată de către pasageri

02 feb. 2026, 10:26, Actualitate
Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă” și poate fi utilizată de către pasageri

Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă”, anunță Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Va fi oferită și la stații speciale amplasate în terminale, iar apa potabilă va putea fi folosită de pasageri începând cu dimineața zilei de luni, 2 februarie 2026.

Apa de la robinet poate fi consumată în siguranță, acum, în Aeroportul „Henri Coandă”.

„Apa furnizată în aeroport a fost potabilă până în anul 2012, când a fost modificată legea cu privire la parametrii de calitate ai apei potabile. Între timp, traficul aerian s-a dublat, iar problema disponibilității apei potabile în aeroport a devenit una stringentă.

Am insistat pentru rezolvarea acestei situații chiar de când am preluat mandatul de director general CNAB, în urmă cu aproape 5 luni. În această scurtă perioadă, am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură”, a declarat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

Potrivit comunicatului transmis de CNAB, aeroportul utilizează foraje proprii de mare adâncime pentru alimentarea cu apă potabilă. De asemenea, apa este distribuită pasagerilor în terminale printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de kilometri.

Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă” și poate fi utilizată de către pasageri

Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă” și poate fi utilizată de către pasageri

Apa potabilă la robinet, în Aeroportul „Henri Coandă”

Au debutat demersurile pentru ca 14 stații de apă potabilă să fie amplasate. Stațiile vor dispune de cișmele și de dispozitive de încărcare a sticlelor. Stațiile pot fi accesate atât în zonele publice, cât și în zonele cu acces restricționat ale terminalelor. Astfel de sisteme vor fi găsite și la porțile de îmbarcare din zona Plecări sau la benzile de preluare a bagajelor din zona Sosiri.

Prima stație de apă urmează să fie montată în terminalul Plecări chiar în cursul zilei de astăzi, 2 februarie 2026. În Aeroportul Băneasa vor fi montate alte două stații de apă potabilă pentru pasageri, se arată în comunicatul transmis de CNAB.

„Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta a fost una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate”, a precizat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Silviu Matei

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Punctul de graniță Rafah din Gaza a fost redeschis pentru trafic limitat. Israelul permite circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt
11:52
Punctul de graniță Rafah din Gaza a fost redeschis pentru trafic limitat. Israelul permite circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt
ECONOMIE Harta pensiilor din România. Top 10 județe în care se încasează cele mai mari pensii medii
11:20
Harta pensiilor din România. Top 10 județe în care se încasează cele mai mari pensii medii
SĂNĂTATE Virusul mortal Nipah, din India și Bangladesh, sperie România. Ce spune dr. Florin Roșu: „Gazda naturală a virusului este liliacul de fructe”
10:09
Virusul mortal Nipah, din India și Bangladesh, sperie România. Ce spune dr. Florin Roșu: „Gazda naturală a virusului este liliacul de fructe”
ECONOMIE Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează, de fapt
09:52
Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează, de fapt
SPORT Cum a reacționat Ilie Bolojan când a aflat că fundația lui Mihai Neșu plătește impozit 36.000 de euro
09:29
Cum a reacționat Ilie Bolojan când a aflat că fundația lui Mihai Neșu plătește impozit 36.000 de euro
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
Cancan.ro
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Actorul celebru, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua modă la Cluj: încărcarea mașinii „la trotuar”. Mașină premium, infrastructură improvizată
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cancerul ar putea emite semnale care protejează creierul împotriva bolii Alzheimer
Gândul de Vreme Când scăpăm de valul de aer polar. De la -20 de grade, trecem direct la temperaturi de început de primăvară. Meteorologii ANM vin cu detalii de ultimă oră pentru Gândul
11:50
Când scăpăm de valul de aer polar. De la -20 de grade, trecem direct la temperaturi de început de primăvară. Meteorologii ANM vin cu detalii de ultimă oră pentru Gândul
EXTERNE Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani
11:40
Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani
FLASH NEWS Bolojan va cere vot de încredere în PNL, în contextul tensiunilor din partid. Liberalii decid și cine ia Educația, în ședința de la Vila Lac – SURSE
11:35
Bolojan va cere vot de încredere în PNL, în contextul tensiunilor din partid. Liberalii decid și cine ia Educația, în ședința de la Vila Lac – SURSE
FLASH NEWS Val de momente stânjenitoare pentru Cher la gala Grammy. Artista a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum a decurs prima sa apariție pe scena de la Los Angeles din ultimii 18 ani
11:33
Val de momente stânjenitoare pentru Cher la gala Grammy. Artista a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum a decurs prima sa apariție pe scena de la Los Angeles din ultimii 18 ani
ECONOMIE România se află pe ultimul loc în UE la numărul de turiști care au mers într-o vacanță. Călătoriile au devenit tot mai inaccesibile pentru români
11:25
România se află pe ultimul loc în UE la numărul de turiști care au mers într-o vacanță. Călătoriile au devenit tot mai inaccesibile pentru români
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ
11:23
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ

Cele mai noi

Trimite acest link pe