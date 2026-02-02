Prima pagină » Actualitate » Virusul mortal Nipah, din India și Bangladesh, sperie România. Ce spune dr. Florin Roșu: „Gazda naturală a virusului este liliacul de fructe”

Virusul mortal Nipah, din India și Bangladesh, sperie România. Ce spune dr. Florin Roșu: „Gazda naturală a virusului este liliacul de fructe”

02 feb. 2026, 10:09, Actualitate
Virusul mortal Nipah, din India și Bangladesh, sperie România. Ce spune dr. Florin Roșu: „Gazda naturală a virusului este liliacul de fructe”
Virusul mortal Nipah, din India și Bangladesh, sperie România

Virusul mortal Nipah sperie România, după ce în Asia a determinat autoritățile din mai multe state să intensifice măsurile de prevenție. Focarele recente au localizat acest agent patogen extrem de periculos în India și Bangladesh, scrie Ziarul de Iași, dar comunitatea medicală de la noi urmărește cu atenție situația.

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, din Iași, a explicat cât de periculos este virusul Nipah și cum trebuie să ne protejăm.

„Gazda este liliacul de fructe”

Potrivit dr. Florin Roșu, Nipah (NiV) este un virus ARN din familia Paramyxoviridae, genul Henipavirus. A fost descoperit în anul 1999, după o epidemie apărută în rândul crescătorilor de porci din Malaezia. În prezent, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) monitorizează strict situația din Asia, din cauza ratei ridicate de mortalitate și a lipsei unor tratamente sau vaccinuri specifice.

„Gazda naturală a virusului este liliacul de fructe (genul Pteropus), cunoscut popular sub numele de «vulpea zburătoare». Virusul este prezent în saliva, urina și excrementele acestora. Spre deosebire de gazdele umane, liliecii nu prezintă simptome clinice, acționând ca un rezervor silențios în natură”, a explicat medicul Roșu.

Transmiterea virusului la om se realizează prin contact direct cu secrețiile porcilor infectați sau ale altor animale domestice, prin consum de alimente contaminate (fructe sau sucuri), intrate în contact cu fluidele liliecilor infectați sau prin expunerea la secrețiile respiratorii sau la alte fluide corporale ale persoanelor infectate.

La început, pacienții care sunt infectați cu virusul Nipah pot prezenta febră, dureri musculare, cefalee și simptome respiratorii, precum tusea sau dificultățile de respirație.

„Ulterior, boala poate evolua către o fază neurologică, caracterizată prin encefalită acută, cu manifestări precum dezorientare, somnolență, convulsii și, în cazuri grave, comă. Chiar și în rândul supraviețuitorilor pot apărea sechele, sub forma unor tulburări neurologice persistente sau a unor recăderi manifestate prin encefalită tardivă”, a precizat dr. Roșu.

Citește aici de ce această infecție este o provocare majoră pentru medici.

Recomandarea video

Citește și

TRAGEDIE Tragedie într-o parcare din nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
11:57
Tragedie într-o parcare din nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
EXTERNE Punctul de graniță Rafah din Gaza a fost redeschis pentru trafic limitat. Israelul permite circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt
11:52
Punctul de graniță Rafah din Gaza a fost redeschis pentru trafic limitat. Israelul permite circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt
ECONOMIE Harta pensiilor din România. Top 10 județe în care se încasează cele mai mari pensii medii
11:20
Harta pensiilor din România. Top 10 județe în care se încasează cele mai mari pensii medii
DECIZIE Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă” și poate fi utilizată de către pasageri
10:26
Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă” și poate fi utilizată de către pasageri
ECONOMIE Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează, de fapt
09:52
Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează, de fapt
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
Cancan.ro
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Actorul celebru, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua modă la Cluj: încărcarea mașinii „la trotuar”. Mașină premium, infrastructură improvizată
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cancerul ar putea emite semnale care protejează creierul împotriva bolii Alzheimer
Gândul de Vreme Când scăpăm de valul de aer polar. De la -20 de grade, trecem direct la temperaturi de început de primăvară. Meteorologii ANM vin cu detalii de ultimă oră pentru Gândul
11:50
Când scăpăm de valul de aer polar. De la -20 de grade, trecem direct la temperaturi de început de primăvară. Meteorologii ANM vin cu detalii de ultimă oră pentru Gândul
EXTERNE Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani
11:40
Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani
FLASH NEWS Bolojan va cere vot de încredere în PNL, în contextul tensiunilor din partid. Liberalii decid și cine ia Educația, în ședința de la Vila Lac – SURSE
11:35
Bolojan va cere vot de încredere în PNL, în contextul tensiunilor din partid. Liberalii decid și cine ia Educația, în ședința de la Vila Lac – SURSE
FLASH NEWS Val de momente stânjenitoare pentru Cher la gala Grammy. Artista a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum a decurs prima sa apariție pe scena de la Los Angeles din ultimii 18 ani
11:33
Val de momente stânjenitoare pentru Cher la gala Grammy. Artista a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum a decurs prima sa apariție pe scena de la Los Angeles din ultimii 18 ani
ECONOMIE România se află pe ultimul loc în UE la numărul de turiști care au mers într-o vacanță. Călătoriile au devenit tot mai inaccesibile pentru români
11:25
România se află pe ultimul loc în UE la numărul de turiști care au mers într-o vacanță. Călătoriile au devenit tot mai inaccesibile pentru români
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ
11:23
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ

Cele mai noi

Trimite acest link pe