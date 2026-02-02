Caz inedit în comunele de la frontieră. Pe hârtie avem un boom demografic, dar în realitate străzile și casele sunt pustii

În trei comune de la frontieră, de un an de zile se înregistrează un boom demografic, pe hârtie, cu salturi care sfidează orice logică, scrie Ziarul de Iași. Județul Vaslui deține recordul, după ce numărul locuitorilor din comuna Bogdana a explodat – o creștere cu 122%.

Și în Iași se întâmplă același lucru: comunele Grozești, cu 36%, și Cozmești, cu 31%, au cunoscut o creștere spectaculoasă a numărului populației.

Ce s-a întâmplat, de fapt

În Cozmești, populația aproape s-a dublat, de la 2.866 de locuitori în 2023 la 5.869 la 1 iulie 2025, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică. O creștere de 105% în doar 24 de luni.

Se pare că la mijloc ar fi, de fapt, vorba despre o migrație administrativă, alimentată de cetățeni moldoveni care își stabilesc domicilii fictive în aceste localități de frontieră. Cel puțin, asta spun oamenii de acolo.

Doar primarul Mihai Habet este de altă părere. „Se întorc tinerii”, spune el.

În aceeași situație este și comuna Grozești, aflată la granița cu raioanele Nisporeni și Ungheni din Republica Moldova.

