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Andrei Duban a izbucnit în lacrimi, după dezvăluirea lui Cătălin Oprișan. S-a aflat după decenii întregi: „Nimeni nu știe asta!”

Andrei Duban a izbucnit în lacrimi, după dezvăluirea lui Cătălin Oprișan. S-a aflat după decenii întregi: „Nimeni nu știe asta!”
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Andrei Duban (54 de ani) a izbucnit în lacrimi, după dezvăluirea lui Cătălin Oprișan în podcastul pe care îl moderează. Actorul nu s-a așteptat ca o situație petrecută în urmă cu zeci de ani să reajungă în atenția publică. Este vorba despre un incident care a avut loc în stațiunea Mamaia, în copilărie, când actorul avea doar 10 ani.

„O faptă pe zi…”, a spus Cătălin Oprișan, în podcastul „Vreau să știu”.

„Nu cred așa ceva! Dar nimeni nu știe asta. De unde Doamne iartă-mă…”, a spus Andrei Duban printre lacrimi.

Andrei Duban a izbucnit în lacrimi, după dezvăluirea lui Cătălin Oprișan. S-a aflat după decenii întregi: „Nimeni nu știe asta!”

Andrei Duban a izbucnit în lacrimi

Andrei Duban devenise eroul unei adolescente care a fost la un pas de înec, în stațiunea Mamaia

În continuare, Cătălin Oprișan a continuat să releve o situație care a avut loc în urmă cu mai multe decenii. Atunci, în stațiunea Mamaia, un băiețel de doar 10 ani se juca făcând castele de nisip și căutând scoici pe plajă. O adolescentă de 16 ani, pe nume Mariana, a ajuns în largul mării, deși nu știa să înoate. A fost la un pas de înec.

Băiețelul de 10 ani i-a sărit în ajutor, înotând spre ea și aducând-o la suprafață. Apoi, a strigat după ajutor. Cel care a salvat-o pe adolescentă a fost chiar actorul Andrei Duban, situația fiind consemnată în ziar, la vremea respectivă.

„La Mamaia, un băiețel de 10 ani se juca făcând castele de nisip și căutând scoici de tot felul. Mariana C., de 16 ani, din Medgidia, se afla și ea la mare, la Mamaia, plaja din fața Hotelului Parc. A intrat de câteva ori în apă și, mai târziu, și-a zis să ajungă în larg, deși nu știa să înoate. Fapta sa necugetată era să se sfârșească rău, dar când nu mai avea putere nici să strige, a fost văzută de băiețelul care se juca în nisip. Eroul întâmplării se numește Andrei Duban. Este din București și învață la Școala Generală nr. 103. Acest băiețel curajos a înotat spre ea, a reușit să o scoată la suprafață, apoi a strigat din răsputeri la oamenii din apropiere după ajutor”, a citit Cătălin Oprișan.

Sursă foto: capturi video
Sursă video: Facebook

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