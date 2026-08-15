Ziua Marinei Române, celebrată în șase orașe din țară. Care este programul festivităților

Ziua Marinei Române este sărbătorită sâmbătă, 15 august 2026, în șase orașe din țară, la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, transmit Forțele Navale Române și Ministerul Afacerilor Interne.

Centrul acestui eveniment va fi la Constanța, unde festivitățile vor avea loc atât pe faleză, cât și în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei. Începând cu ora 10.00, peste 3.500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la Exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.

Publicul va avea ocazia să asiste la demonstrații pe mare, la care vor lua parte peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare amfibii blindate și cinci piese de artilerie.

Forțele Navale Române au alocat pentru eveniment 42 de nave și ambarcațiuni, un elicopter IAR 330 Puma Naval și două transportoare amfibii blindate.

La exercițiul FNR 26.10 vor participa și patru nave ale Gărzii de Coastă, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și o navă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Componenta aeriană națională a exercițiului va fi completată cu trei elicoptere IAR 330 Puma, două aeronave F-16 Fighting Falcon și o aeronavă C 27-J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, un elicopter UH-60 Black Hawk al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și cinci avioane ale Aeroclubului României.

Participarea forțelor armate străine va fi reprezentată de două nave ale Forțelor Navale ale Turciei, o fregată și o corvetă, o navă a Gărzii de Coastă a Turciei, o navă a Gărzii de Coastă a Bulgariei, două avioane F-18 Hornet ale Forțelor Aeriene Spaniole din Poliția Aeriană Întărită a NATO și avionul de patrulare maritimă Atlantique 2 al Marinei Militare Franceze.

Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia, în cursul serii începând cu ora 20.00, cu un concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale și retragerea cu torțe a marinarilor militari, pe traseul Cazino – Piața Ovidiu – faleza din fața clădirii Comandamentului Flotei.

În intervalul orar 21.30-22.00, de pe digul de nord al digului Tomis, va fi susținut un spectacol de lasere și lumini, asigurat de Primăria Municipiului Constanța.

Ziua Marinei Române la București

În București, manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române vor avea loc sâmbătă, 15 august, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”, fostul Parc Herăstrău, în zona debarcaderului. În intervalul orar 09:00-10:00, va fi organizată o ceremonie militară și religioasă, la care va lua parte personalul Statului Major al Forțelor Navale.

Ziua Marinei Române va fi sărbătorită, la Brăila pe faleza Dunării în zona scenei, începând cu ora 10:00, odată cu intonarea Imnului Național al României, ridicarea pavilionului, geacului și a marelui pavoaz, în sincron cu cele 21 de salve de tun, trase de la bordul navelor purtătoare de artilerie.

În garnizoana Tulcea, militarii unităților de marină vor aduce un omagiu eroilor marinari în cadrul unei ceremonii militare cu depuneri de coroane desfășurată pe data de 14 august la ora 09:00, la Cimitirul Eroilor din municipiul Tulcea. Tulcenii sunt așteptați pe 15 august să sărbătorească Ziua Marinei Române pe faleza Dunării în intervalul orar 10:00-13:00.

La Galați, pe data de 15 august activitățile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române vor începe la ora 17:00, în zona Elice unde se vor desfăşura o ceremonie militar-religioasă cu lansarea ancorei de flori în apele Dunării, exerciţii navale precum și parada navelor militare şi a celor civile.