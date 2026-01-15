Cătălin Măruță ar putea semna cu Antena 1? Cele 13 vedete care au părăsit stația Pro TV și s-au alăturat concurenței

De-a lungul ultimilor ani, 13 vedete s-au alăturat concurenței, după ce au încetat contractele cu Pro TV. Acum, în spațiul public a apărut o întrebare cu privire la Cătălin Măruță, prezentatorul TV care va prezenta ultima ediție a emisiunii „La Măruță” pe 6 februarie 2026: va semna cu Antena 1? Oamenii s-au întrebat care va fi următoarea mișcare a prezentatorului TV, și anume dacă va semna o colaborare cu un alt trust, arată CANCAN.

Emisiunea „La Măruță” își va trage cortina pe 6 februarie 2026. Atunci, Cătălin Măruță va prezenta ultima ediție a show-ului care a rezistat pe micile ecrane timp de 18 ani. Vă reamintim că, zilele acestea, în spațiul public a apărut informația potrivit căreia conducerea stației Pro TV a luat decizia de a închide formatul respectiv, fiind vorba despre un „proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut”. Închiderea formatului și, implicit, plecarea prezentatorului au fost confirmate de Aleksandras Cesnavicius, șeful Pro TV.

Vedetele care au semnat cu Antena 1

De-a lungul timpului, numeroase voci publice au ales să încheie colaborarea cu Pro TV și să bată palma cu stația TV concurentă – Antena 1. Printre acestea se află și Mihaela Rădulescu. După ce a activat o perioadă scurtă la Pro TV, a început colaborarea cu Antena 1, pentru „Duminica în familie”.

Pe listă se află și Mona Segall, care este producătoarea unora dintre cele mai urmărite emisiuni din România. După experiența acumulată la Pro TV, Segall a bătut palma cu Antena 1. A lucrat pentru diverse emisiuni – „Asia Express”, „iUmor”, „Chefi la Cuțite”.

Următorul pe listă este Horia Brenciu, care a făcut o „călătorie” printre trusturile Pro TV și Antena 1, urmat fiind de Ștefan Bănică Jr. Artistul a lucrat la Pro TV ca prezentator al emisiunii „Dansez pentru tine”. Apoi a bătut palma cu Antena 1 pentru „X Factor” și „Next Star”.

Sursă foto: Shutterstock