Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii, arată un studiu

05 mart. 2026, 10:58, Actualitate
Generația Z, adesea etichetată drept „curioasă și sobră”, consumă mai mult alcool decât generația anterioară, susține un nou studiu.

În ciuda sugestiilor conform cărora adulții din Generația Z beau mai puțin decât generațiile anterioare, studiul a constatat că 68% dintre tinerii adulți au raportat consum excesiv de alcool în ultimul an, relatează The Independent.

Autorul principal al studiului, Dr. Aase Villadsen, a declarat: „Rapoarte recente au sugerat că tinerii renunță din ce în ce mai mult la consumul de alcool, comparativ cu generațiile anterioare. Cu toate acestea, noul nostru studiu pare să arate că acest lucru s-ar putea să nu fie valabil pentru unii membri ai Generației Z, pe măsură ce ajung la începutul vârstei de 20 de ani.”

Situația stă la fel și în cazul drogurilor

Studiul, realizat de University College London , a mai constatat că jumătate dintre tinerii de 23 de ani au consumat canabis, iar o treime au încercat droguri mai puternice, cum ar fi cocaina, ketamina și ecstasy.

Cercetătorii au descoperit că numărul persoanelor care consumă excesiv de alcool sau încercau droguri tari se triplase până la vârsta de 23 de ani.

Aproximativ 29% au raportat că au consumat alcool în exces o dată pe lună sau mai des la vârsta de 23 de ani, comparativ cu 10% la vârsta de 17 ani.

Se compară cu cei 25% dintre mileniali care consumau alcool în exces o dată pe lună la o vârstă similară.

Tinerii adulți care au urmat cursurile universității au raportat rate mai mari de consum excesiv de alcool, iar bărbații erau mai predispuși să consume excesiv de alcool sau să consume droguri.

Proporția persoanelor care au încercat canabis a crescut la 49%, de la 31% când grupul avea 17 ani.

