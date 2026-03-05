Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Vremea se încălzește, treptat, cu fiecare zi care trece, iar primăvara pare a-și fi intrat în drepturi. Astăzi, la primele ore ale dimineții, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis coduri de vreme rea, iar temperaturile sunt în creștere.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii, cu accent pe ziua de joi – 5 martie 2026, iar acesta a precizat că a fost emisă o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.
„Vorbim despre valori de temperatură peste ceea ce ar trebui să avem în mod normal la această dată, astfel încât vom avea temperaturi maxime cuprinse, în general, între 8 și 18 grade, comparativ cu normele perioadei.
Totodată, va intra în vigoare mâine dimineață, valabil pe parcursul zilei de mâine, un cod galben, deci o atenționare meteorologică cod galben privind tot intensificările de vânt, astfel încât pentru Moldova și nordul Dobrogei așteptăm viteze de 50-65km/h”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.
În această dimineață, la ora 08:00, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistra la Miercurea Ciuc – minus 3 grade Celsius.
Nu se înregistrau precipitații în aște zone ale țării, potrivit informațiilor furnizate de ANM.
