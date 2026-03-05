Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Vremea se încălzește, treptat, cu fiecare zi care trece, iar primăvara pare a-și fi intrat în drepturi. Astăzi, la primele ore ale dimineții, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis coduri de vreme rea, iar temperaturile sunt în creștere.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii, cu accent pe ziua de joi – 5 martie 2026, iar acesta a precizat că a fost emisă o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.

„Vorbim despre valori de temperatură peste ceea ce ar trebui să avem în mod normal la această dată, astfel încât vom avea temperaturi maxime cuprinse, în general, între 8 și 18 grade, comparativ cu normele perioadei.

Cerul va fi variabil, dar pe parcursul zilei vom avea ceva înorări care vor persista mai ales în partea de vest, de centru și în extremitatea de sud a țării , unde așteptăm și ploi slabe, iar s pre seară posibile ploi și în partea de sud-est a țării .

, unde așteptăm și ploi slabe, iar s . Local vom avea intensificări ale vântului în nordul și centrul Moldovei și izolat în nordul Dobrogei, cu viteze în general de 40-50 km/h precum și zona montană înaltă, cu precădere în Carpații Meridionali, unde așteptăm rafale de până la 60-70 km/h.

în nordul și centrul Moldovei și izolat în nordul Dobrogei, cu viteze în general de 40-50 km/h precum și zona montană înaltă, cu precădere în Carpații Meridionali, unde așteptăm rafale de până la 60-70 km/h. Intră în vigoare și o informare meteorologică valabilă până mâine, 6 martie, la ora 20:00, cu intensificări ale vântului, rafale în general de 40-45 km/h pe parcursul acestei zile în nordul centrul Moldovei, iar mâine în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei.

Totodată, va intra în vigoare mâine dimineață, valabil pe parcursul zilei de mâine, un cod galben, deci o atenționare meteorologică cod galben privind tot intensificările de vânt, astfel încât pentru Moldova și nordul Dobrogei așteptăm viteze de 50-65km/h”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

ANM a publicat harta temperaturilor înregistrate la ora 08:00

În această dimineață, la ora 08:00, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistra la Miercurea Ciuc – minus 3 grade Celsius.

La aceeași oră, la București erau 4 grade și aer cețos, la Arad și la Timișoara se înregistrau 3 grade, iar la Botoșani și Iași erau 5 grade Celsius.

Tot la ora 08:00, la Sulina se înregistrau 5 grade, iar la Constanța și Călărași erau 6 grade Celsius.

La aceeași oră, la Baia Mare erau 4 grade Celsius și ploua.

Nu se înregistrau precipitații în aște zone ale țării, potrivit informațiilor furnizate de ANM.

