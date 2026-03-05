Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”

Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea lua în calcul oprirea livrărilor de gaze naturale către piețele europene și orientarea către alte piețe pe care le consideră mai promițătoare. Declarația vine în contextul în care Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă prin care ar urma să fie interzise definitiv importurile de petrol rusesc.

Putin: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”

Într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin de la televiziunea rusă de stat, liderul de la Kremlin a sugerat că Rusia ar putea redirecționa exporturile de energie către alte regiuni ale lumii.

„Noi pieţe se deschid azi. Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările către piaţa europeană şi să ne îndreptăm către aceste pieţe emergente şi să intrăm pe ele”, i-a declarat Vladimir Putin miercuri jurnalistului Pavel Zarubin de la televiziunea rusă de stat.

Uniunea Europeană pregătește noi restricții asupra energiei rusești

Potrivit unor informații citate de Reuters, Comisia Europeană ar urma să prezinte pe 15 aprilie o propunere legislativă privind interzicerea definitivă a importurilor de petrol din Rusia. Inițiativa ar urma să fie discutată la câteva zile după alegerile legislative din Ungaria.

Putin a subliniat însă că afirmațiile sale nu reprezintă, în acest moment, o decizie oficială. „Nu este vorba despre o decizie, ci despre o reflecţie cu voce tare. Voi însărcina Guvernul să examineze această problemă împreună cu întreprinderile noastre”, a adăugat el.

Președintele rus a reiterat și ideea că Rusia a fost întotdeauna un furnizor de energie de încredere și că va continua să colaboreze cu partenerii pe care îi consideră la rândul lor fiabili, menționând în acest context Slovacia și Ungaria.

