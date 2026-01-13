Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV? Ce ar fi determinat închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani, de fapt

În urmă cu o zi, presa românească a vuit în urma ultimei „bombe” din televiziune: formatul „La Măruță” se închide, după 18 ani. Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii de la Pro TV, este „out”, în urma deciziei luate de șefii din Pache Protopopescu. Anunțul a generat uimire și reacții în mediul online.

Lumea televiziunii românești vine cu o nouă „bombă”. De data aceasta, formatul „La Măruță” se închide, după ce a fost difuzat timp de 18 ani pe micile ecrane. Stația TV a explicat faptul că această decizie este parte a unui „proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut”, care are scopul de a „răspunde atât publicului de televiziune liniră, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”. Cătălin Măruță a transmis și el un mesaj, care poate fi urmărit AICI.

După ce s-a spus că formatul respectiv se va închide, în spațiul public au apărut zvonuri și presupuneri legate de viitorul lui Cătălin Măruță la Pro TV. În ultimii ani, situația referitoare la audiențele înregistrate de emisiune nu ar mai fi fost tocmai roz, scrie Cancan.

Din acest motiv, ar fi existat o serie de discuții la nivel de conducere. Așa cum arăta Cancan în 2025, audiențele scăzute au fost intens discutate de șefii din Pache Protopopescu.

Cătălin Măruță, „out” de la Pro TV?

Având în vedere audiențele mai slabe, șefii postului ar fi luat în calcul chiar despărțirea de prezentatorul Cătălin Măruță. Tot atunci, echipa ar fi stat pe un „teren nisipos”, doi reporteri anunțându-și plecarea din emisie. La nici un an distanță, inevitabilul s-a produs – telespectatorii își iau adio, cum, de la show-ul „La Măruță”. Echipa ar fi fost anunțată că trebuie să își găsească de lucru, iar Cătălin Măruță ar fi avut o discuție cu Aleksandras Cesnavicius, scrie CANCAN.

