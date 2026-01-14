Șeful Pro TV a confirmat plecarea lui Cătălin Măruță de la cârma emisiunii care l-a consacrat. „A fost un format unic”

Aleksandras Cesnavicius, șeful Pro TV, a confirmat plecarea lui Cătălin Măruță de la cârma emisiunii care l-a consacrat. De altfel, a confirmat și finalul show-ului „La Măruță”, format care a fost popular printre telespectatori și care, timp de 18 ani la rând, a adus pe micile ecrane povești de viață, vedete, precum și informații care i-au ținut pe fani cu ochii lipiți de televizoare. Acum, în 2026, anunțul că emisia ajunge la final a surprins. Toate zvonurile au fost confirmate, scrie CANCAN.
În urmă cu 18 ani, Cătălin Măruță avea să părăsească Televiziunea Română și să se alăture stației Pro TV. Tot atunci, a debutat emisiunea „La Măruță”, care a fost pe buzele multor telespectatori, ani la rând. Ultimele perioade, în schimb, nu au fost tocmai roz pentru emisiunea „La Măruță”, fiind înregistrate audiențe mai slabe. Deși s-au înregistrat performanțe la stația TV din Pache Protopopescu, ani la rând, audiența a început să se clatine în ultima perioadă.
Șefii stației de televiziune din Pache Protopopescu au explicat că închiderea formatului este parte a unui „proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut”. Decizia are scopul de a „răspunde atât publicului de televiziune liniră, cât și consumatorilor digitali”. Totul este „în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”.
Audiențele scăzute au început să fie intens discutate încă din 2025. Vestea că formatul TV își va întrerupe activitatea și nu va mai fi pe micile ecrane a creat rumoare printre telespectatori, dar și diverse voci publice. Aleksandras Cesnavicius a vorbit despre încheierea emisiunii de la Pro TV, precum și despre plecarea lui Cătălin Măruță de la cârma show-ului care l-a consacrat.
AFLĂ AICI DESPRE CEO-UL PRO TV CARE CONFIRMĂ ÎNLĂTURAREA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. CESNAVICIUS: „A FOST UN FORMAT UNIC”.