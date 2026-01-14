Șeful Pro TV a confirmat plecarea lui Cătălin Măruță de la cârma emisiunii care l-a consacrat. „A fost un format unic”

Aleksandras Cesnavicius, șeful Pro TV, a confirmat plecarea lui Cătălin Măruță de la cârma emisiunii care l-a consacrat. De altfel, a confirmat și finalul show-ului „La Măruță”, format care a fost popular printre telespectatori și care, timp de 18 ani la rând, a adus pe micile ecrane povești de viață, vedete, precum și informații care i-au ținut pe fani cu ochii lipiți de televizoare. Acum, în 2026, anunțul că emisia ajunge la final a surprins. Toate zvonurile au fost confirmate, scrie CANCAN.

În urmă cu 18 ani, Cătălin Măruță avea să părăsească Televiziunea Română și să se alăture stației Pro TV. Tot atunci, a debutat emisiunea „La Măruță”, care a fost pe buzele multor telespectatori, ani la rând. Ultimele perioade, în schimb, nu au fost tocmai roz pentru emisiunea „La Măruță”, fiind înregistrate audiențe mai slabe. Deși s-au înregistrat performanțe la stația TV din Pache Protopopescu, ani la rând, audiența a început să se clatine în ultima perioadă.

Șefii stației de televiziune din Pache Protopopescu au explicat că închiderea formatului este parte a unui „proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut”. Decizia are scopul de a „răspunde atât publicului de televiziune liniră, cât și consumatorilor digitali”. Totul este „în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”.

Șeful Pro TV a confirmat plecarea lui Cătălin Măruță

Audiențele scăzute au început să fie intens discutate încă din 2025. Vestea că formatul TV își va întrerupe activitatea și nu va mai fi pe micile ecrane a creat rumoare printre telespectatori, dar și diverse voci publice. Aleksandras Cesnavicius a vorbit despre încheierea emisiunii de la Pro TV, precum și despre plecarea lui Cătălin Măruță de la cârma show-ului care l-a consacrat.

AFLĂ AICI DESPRE CEO-UL PRO TV CARE CONFIRMĂ ÎNLĂTURAREA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. CESNAVICIUS: „A FOST UN FORMAT UNIC”.