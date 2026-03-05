Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, afirmă că deține imagini satelitare clasificate care ar demonstra că conducta de petrol Drujba nu a fost avariată. Liderul de la Bratislava îl acuză pe Volodymyr Zelensky că ar fi mințit privind oprirea tranzitului petrolului.

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat miercuri că dispune de imagini satelitare secrete care ar demonstra că principala conductă de petrol Drujba nu a fost avariată, contrazicând afirmațiile autorităților ucrainene.

Potrivit publicației slovace Aktualiti, citată de Kiev Independent, liderul de la Bratislava susține că infrastructura principală a conductei este intactă. Totuși, premierul slovac nu a prezentat public imaginile satelitare, explicând că acestea sunt clasificate și nu pot fi făcute publice.

„Cu excepția unui mic rezervor de stocare, traseul principal al conductei de petrol Drujba nu este avariat. Așadar, președintele Volodimir Zelenski minte în mod evident”, a declarat Robert Fico.

Premierul slovac a adăugat că liderul ucrainean ar încerca astfel să exercite presiuni asupra Slovaciei și Ungariei.

„El a crezut că astfel va putea șantaja Slovacia și Ungaria, deși nu știu ce vrea să obțină de la noi”, a afirmat Fico.

De ce e atât de importantă conducta Drujba pentru Slovacia și Ungaria

Conducta Drujba traversează Ucraina și a transportat timp de decenii petrol rusesc către mai multe state europene, inclusiv Slovacia și Ungaria, chiar și după declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei.

Ruta petrolieră a fost scoasă din funcțiune în luna ianuarie, după ce Kievul a anunțat că infrastructura a fost avariată în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei.

Anterior, pe 27 februarie, Robert Fico a afirmat că serviciile secrete slovace „confirmă că conducta nu este avariată și că nimic nu împiedică tranzitul petrolului”.

Reacția Ucrainei

Ca reacție la declarațiile liderului slovac, consilierul președintelui ucrainean, Dmytro Lytvyn, a invitat autoritățile slovace la discuții directe. Acesta a afirmat că Ucraina este dispusă să clarifice situația și a sugerat că problemele ar trebui discutate oficial, nu pe rețelele sociale.

Tensiunile dintre Kiev și Bratislava au crescut după ce Slovacia a anunțat că ar putea opri furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, ca răspuns la suspendarea livrărilor de petrol. Decizia a fost criticată de autoritățile ucrainene. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhiy Tykhyi, a declarat că Ucraina plătește pentru energia electrică importată.

„Ucraina cumpără energia electrică și nu o primește gratuit. Așadar, guvernul Fico va priva pur și simplu companiile slovace de venituri, în timp ce Ucraina va primi această energie electrică din alte surse”, a declarat oficialul pentru Kyiv Independent.

În același timp, Slovacia și Ungaria au suspendat și exporturile de motorină către Ucraina. Guvernele de la Bratislava și Budapesta sunt considerate în general printre cele mai favorabile Kremlinului în cadrul Uniunii Europene și s-au opus în repetate rânduri planurilor UE de a elimina complet importurile de petrol rusesc.

