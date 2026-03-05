Prima pagină » Știri externe » Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”

Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”

Mihai Tănase
05 mart. 2026, 10:40, Știri externe
Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”
Robert Fico - Foto: Profimedia images

Premierul Slovaciei, Robert Fico, afirmă că deține imagini satelitare clasificate care ar demonstra că conducta de petrol Drujba nu a fost avariată. Liderul de la Bratislava îl acuză pe Volodymyr Zelensky că ar fi mințit privind oprirea tranzitului petrolului.

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat miercuri că dispune de imagini satelitare secrete care ar demonstra că principala conductă de petrol Drujba nu a fost avariată, contrazicând afirmațiile autorităților ucrainene.

Potrivit publicației slovace Aktualiti, citată de Kiev Independent, liderul de la Bratislava susține că infrastructura principală a conductei este intactă. Totuși, premierul slovac nu a prezentat public imaginile satelitare, explicând că acestea sunt clasificate și nu pot fi făcute publice.

„Cu excepția unui mic rezervor de stocare, traseul principal al conductei de petrol Drujba nu este avariat. Așadar, președintele Volodimir Zelenski minte în mod evident”, a declarat Robert Fico.

Premierul slovac a adăugat că liderul ucrainean ar încerca astfel să exercite presiuni asupra Slovaciei și Ungariei.

„El a crezut că astfel va putea șantaja Slovacia și Ungaria, deși nu știu ce vrea să obțină de la noi”, a afirmat Fico.

De ce e atât de importantă conducta Drujba pentru Slovacia și Ungaria

Conducta Drujba traversează Ucraina și a transportat timp de decenii petrol rusesc către mai multe state europene, inclusiv Slovacia și Ungaria, chiar și după declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei.

Ruta petrolieră a fost scoasă din funcțiune în luna ianuarie, după ce Kievul a anunțat că infrastructura a fost avariată în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei.

Anterior, pe 27 februarie, Robert Fico a afirmat că serviciile secrete slovace „confirmă că conducta nu este avariată și că nimic nu împiedică tranzitul petrolului”.

Reacția Ucrainei

Ca reacție la declarațiile liderului slovac, consilierul președintelui ucrainean, Dmytro Lytvyn, a invitat autoritățile slovace la discuții directe. Acesta a afirmat că Ucraina este dispusă să clarifice situația și a sugerat că problemele ar trebui discutate oficial, nu pe rețelele sociale.

Tensiunile dintre Kiev și Bratislava au crescut după ce Slovacia a anunțat că ar putea opri furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, ca răspuns la suspendarea livrărilor de petrol. Decizia a fost criticată de autoritățile ucrainene. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhiy Tykhyi, a declarat că Ucraina plătește pentru energia electrică importată.

„Ucraina cumpără energia electrică și nu o primește gratuit. Așadar, guvernul Fico va priva pur și simplu companiile slovace de venituri, în timp ce Ucraina va primi această energie electrică din alte surse”, a declarat oficialul pentru Kyiv Independent.

În același timp, Slovacia și Ungaria au suspendat și exporturile de motorină către Ucraina. Guvernele de la Bratislava și Budapesta sunt considerate în general printre cele mai favorabile Kremlinului în cadrul Uniunii Europene și s-au opus în repetate rânduri planurilor UE de a elimina complet importurile de petrol rusesc.

Recomandarea autorului:

Cum arată acum Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979. Flori și steaguri de dinaintea revoluției islamice au apărut la intrare

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
11:30
China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
RĂZBOI Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
11:11
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
FLASH NEWS Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
11:00
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
INEDIT Maimuțica Punch a crescut prea mare pentru plușul său de la Ikea. Cum a fost văzut la zoo
10:33
Maimuțica Punch a crescut prea mare pentru plușul său de la Ikea. Cum a fost văzut la zoo
INEDIT Intervenție neobișnuită în nordul Italiei. Pompierii au salvat un lup blocat într-un canal
10:06
Intervenție neobișnuită în nordul Italiei. Pompierii au salvat un lup blocat într-un canal
ISTORIE Cum arată acum Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979. Flori și steaguri de dinaintea revoluției islamice au apărut la intrare
09:22
Cum arată acum Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979. Flori și steaguri de dinaintea revoluției islamice au apărut la intrare
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Ce țintă cred oficialii de la Ankara că era vizată
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Ce se întâmplă doctore
800 lei în plus la pensie pentru acești 1.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Când și unde a fost descoperită cafeaua?
VIDEO EXCLUSIV Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare”
11:34
Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare”
POLITICĂ Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
11:30
Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
TRAGEDIE Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu
11:20
Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu
CONTROVERSĂ Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii, arată un studiu
10:58
Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii, arată un studiu
OPINIE Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat
10:35
Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat

Cele mai noi

Trimite acest link pe