Câte CLASE are „Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025? Bilețelul de dragoste cu greșeli gramaticale scris pentru Ionela a devenit viral

George Ivănescu, cunoscut de public drept Jaguarul de la Insula Iubirii 2025, a devenit rapid unul dintre personajele virale ale sezonului, datorită replicilor sale colorate și a stilului de seducție atipic. Autointitulat „profesionist în arta cuceririi”, Jaguarul a stârnit atât amuzamentul, cât și curiozitatea telespectatorilor, care au vrut să afle mai multe despre viața și trecutul său, scrie Cancan.ro.

Deși nu a oferit informații precise despre câte clase are, George Ivănescu s-a născut și a crescut în Italia, acolo unde a și urmat studiile. Spre deosebire de România, unde parcursul educațional este mai bine cunoscut, sistemul italian este diferit. Totuși, exprimarea sa în română i-a făcut pe mulți să glumească pe seama faptului că „este repetent la limba română”, după cum au remarcat chiar telespectatorii.

Momentul care a atras atenția în episodul difuzat recent a fost scrisoarea de dragoste presărată cu greșeli gramaticale și exprimări stângace pe care Jaguarul i-a oferit-o Ionelei, una dintre concurente.

