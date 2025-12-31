Mărturisirea emoționantă a lui Anthony Hopkins de ziua lui. Sir „Hannibal” nu mai bea de o jumătate de secol

Sir Anthony „Hannibal” Hopkins a postat un mesaj video de final de an în care dezvăluie că împlinește 50 de ani de când s-a lăsat de alcool. Actorul spune că a luat decizia după ce s-a urcat beat la volan și a fost la un pas de moarte, după care le-a transmis și un mesaj tuturor celor care au o problemă cu excesele să aleagă viața mai presus de orice. Azi, Maestrul a împlinit 88 de ani!

Anthony Hopkins este unul dintre cei mai mari actori din istoria cinematografiei, recunoscut pentru intensitatea și profunzimea interpretărilor sale. S-a născut la 31 decembrie 1937, în Port Talbot, Țara Galilor, și a studiat actoria la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art din Londra.

La începutul carierei, s-a remarcat pe scenele de teatru britanice, iar ulterior a trecut cu succes la film și televiziune. Faima internațională a venit odată cu rolul doctorului Hannibal Lecter din filmul The Silence of the Lambs (1991), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

De-a lungul carierei sale, a interpretat personaje istorice și fictive memorabile, precum Regele Richard Inimă de Leu, Alfred Hitchcock sau Regele Lear. A mai câștigat un Oscar în 2021 pentru rolul din filmul The Father, devenind cel mai în vârstă actor premiat la această categorie. Pe lângă actorie, este pasionat de muzică și pictură, compunând piese clasice și realizând lucrări artistice apreciate.

