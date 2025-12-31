Prima pagină » Economic » Siria schimbă bancnotele cu chipul fostului președinte Bashar al-Assad. „Noul design este o expresie a noii identități naționale”

31 dec. 2025, 15:02, Economic
Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa a dezvăluit noile bancnote ale țării, care vor intra în circulație de la 1 ianuarie, în cadrul unei ceremonii organizate la Damasc. Imaginile cu fostul lider Bashar al-Assad și cu tatăl său, Hafez al-Assad au fost înlocuite cu simboluri agricole, fructe și flori. 

De pe noile bancnote au fost eliminate două zerouri și au valori nominale de 10, 25, 50, 100, 200 și 500 de lire siriene. Președintele interimar al Siriei a declarat că noua monedă marchează „sfârșitul unei ere vechi și începutul uneia noi la care aspiră poporul sirian”. De asemenea, al-Sharaa a menționat că schimbarea zerourilor de la vechea monedă nu reprezintă o îmbunătățire a economiei, ci o modalitate mai simplă de utilizare. Acesta a mai subliniat în cadrul evenimentului de prezentare că tranziția la noua monedă este „sensibilă” și „delicată” și i-a îndemnat pe oameni să rămână calmi și să evite graba de a schimba bancnotele vechi.

Cum s-a prăbușit moneda Siriei

Lira siriană a căzut de la începutul războiului civil din 2011 iar prăbușirea s-a accelerat în anii următori atunci când 7.500 de lire siriene se tranzacționau în schimbul unui dolar. În timpul ofensivei opoziției siriene din 2024, care a răsturnat regimul al-Assad, cursul a scăzut la un minim record de 25.000 de lire siriene pentru un dolar. Acum, moneda se tranzacționează cu aproximativ 11.000 de lire pentru un dolar, motiv pentru care oamenii trebuie să aibă sume mari de numerar pentru achizițiile de bază.

În trecut, bancnotele de 2.000 de lire siriene aveau portretul dictatorului Bashar al-Assad, care a condus Siria timp de aproape 25 de ani înainte de a fi înlăturat de la putere în decembrie 2024, în timp ce bancnotele de 1.000 de lire siriene îl reprezentau pe tatăl său, Hafez al-Assad, care a condus țara din 1971 până la moartea sa, în 2000.

Procesul de redenominare care elimină două zerouri nu modifică valoarea de bază a monedei și, conform planului, fiecare 100 de lire siriene vechi vor fi schimbare cu o liră nouă. De asemenea, atât bancnotele vechi, cât și cele noi vor circula simultan pe piață într-o perioadă de tranziție de 90 de zile.

