Noi detalii în cazul Rodicăi Stănoiu. Procurorii verifică dacă au fost accesate conturile bancare după moartea sa

Noi detalii ies la iveală în ancheta cu privire la moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției. Procurorii analizează telefoanele și dispozitivele electronice găsite în vila acesteia și, astfel, încearcă să stabilească dacă cineva a accesat mesajele personale sau conturile bancare după deces.

În data de 30 decembrie, anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat mai multe dispozitive electronice, respectiv telefoane și laptopuri din vila fostei ministre a justiției, Rodica Stănoiu. Se fac cercetări pentru a afla dacă au fost accesate conturile bancare după moartea acesteia.

Avocatul Aurel Moldovan a precizat că ar exista indicii cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală și că scopul percheziției informatice este „să scoată în evidență dacă au existat anumite tipuri de amenințări discrete prin mesaje, de constrângere împotriva voinței domniei sale, să facă sau să nu facă ceva împotriva voinței sale”.

Iubitul Rodicăi Stănoiu s-a arătat revoltat față de situația creată.

„Din câte știu s-a făcut public, a fost publicat pe toate rețele de socializare. Păi asta este o chestiune evidentă (n.r. contestarea testamentului), pentru că, gândiți-vă, toată mascarada care s-a creat are ca obiect vătămarea testamentului. Tot circul ăsta, fraudulos, aș putea să-i spun, asta are la bază anularea testamentului. Încearcă din răsputeri să-l anuleze.

Am fost ca o familie, în sensul propriu al cuvântului. Am fost o familie. Doamna Rodica Stănoiu și familia mea, asta însemnând părinții mei, bunicii mei, toți cei… Am fost o familie, efectiv. A fost un om foarte fericit alături de noi, un om care a traversat prin viață cu demnitate, a creat niște generații și, din păcate, astăzi unii vor să-i facă rău, i-au distrus imaginea”, a spus acesta.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată

Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă