Trump amână lansarea smartphone-ului său auriu. Cât va costa dispozitivul fabricat în SUA și cu ce servicii vine la pachet

31 dec. 2025, 15:00, Știri externe
Trump Mobile, compania de telefonie lansată de Trump Organization, a amânat planurile de lansare a unui smartphone auriu în valoare de 499 de dolari, relatează The Guardian. Conform planurilor inițiale, telefonul mobil trebuia să ajungă pe piață până la finalul acestui an.

Grupul de afaceri al familiei Trump, condus în prezent de fiii președintelui american, a anunțat lansarea unui serviciu de telefonie mobilă și a dispozitivului în luna iunie.

Totuși, Trump Mobile a declarat că există o „mare probabilitate” ca telefonul să nu fie lansat în această lună. Echipa de relații cu clienții a companiei a declarat pentru Financial Times că recentele restricții impuse de guvern au perturbat livrările unor piese.

Smartphone-ul T1 a fost promovat inițial ca fiind un rival, fabricat în SUA, pentru dispozitivele Apple și Samsung. Aproape toate smartphone-urile vândute în SUA sunt fabricate în străinătate, în principal în China și Coreea de Sud, dar și din ce în ce mai mult în India și Vietnam.

Gravat cu un steag american, modelul T1 a fost inițial promis în luna august, iar site-ul web încă menționează că va fi lansat „mai târziu în acest an”. Clienții trebuie să plătească o sumă de 100 de dolari pentru a comanda dispozitivul.

Ideea unui telefon cu numele președintelui american a luat naștere la scurt timp după ce Trump a criticat Apple pentru planurile sale de a muta producția de iPhone-uri destinate pieței americane din China în India.

Nu este clar cine va fabrica telefonul lui Trump, având în vedere nivelurile scăzute ale producției interne de smartphone-uri în SUA.

Trump Mobile oferă, de asemenea, un contract de telefonie în valoare de 47,45 dolari pe lună, numele planului de servicii și prețul făcând referire la statutul lui Trump ca al 47-lea și 45-lea președinte al SUA.

Afacerea cu telefoane este condusă de fiii cei mari ai lui Trump, Donald Jr și Eric, care au preluat compania familiei după ce tatăl lor și-a început al doilea mandat prezidențial.

Serviciul de telefonie mobilă se alătură ceasurilor, încălțămintei și Bibliilor marca Trump ca produse care valorifică brandul său politic, iar fiii lui Trump au indicat că vor urma și altele.

Organizația Trump s-a extins de la sectorul imobiliar la cel al mass-media și telecomunicațiilor. Întreprinderea va funcționa pe baza unor acorduri de licențiere care au generat peste 8 milioane de dolari pentru președinte în 2024, potrivit informațiilor financiare divulgate.

Extinderea în sectorul telefoniei ridică, de asemenea, semne de întrebare cu privire la conflictele de interese, întrucât afacerea familiei președintelui operează într-un sector puternic reglementat de agențiile federale asupra cărora Trump exercită puterea executivă.

