Actele au fost semnate. Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj: ”Este doar începutul unui capitol de vis”

Louis Munteanu este noul jucător al formației americane DC United. Transferul a fost finalizat miercuri, 31 decembrie 2025, iar mutarea a fost confirmată pentru ProSport de impresara Anamaria Prodan, prezentă la masa negocierilor.

Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj! Cât încasează patronul Varga

După un sezon și jumătate petrecut la CFR Cluj, Louis Munteanu a bifat transferul mult așteptat, chiar în ultima zi din 2025. Impresara Anamaria Prodan a confirmat că documentele au fost semnate și că atacantul român va evolua pentru DC United, una dintre echipele importante din campionatul nord-american.

„Sunt fericită pentru acest transfer. Louis merita ceva minunat în viață și carieră. CFR, la fel. Fotbalul românesc, de asemenea. Am terminat toți anul cu o victorie minunată. Să dea Dumnezeu ca din secunda asta Louis să meargă pe drumul pe care toți jucătorii mei au pășit: pe drumul gloriei absolute. Acesta este doar începutul unui capitol de vis pentru el și știu că ce va urma o să fie minunat”, a declarat Anamaria Prodan, pentru ProSport.ro.

Suma transferului și bilanțul lui Munteanu la CFR Cluj

CFR Cluj va încasa o sumă fixă de șapte milioane de dolari pentru transferul lui Louis Munteanu, anunță sursa citată. În plus, clubul patronat de Nelu Varga a negociat și bonusuri de performanță, care pot ajunge până la trei milioane de dolari, în funcție de evoluțiile atacantului în MLS.

Louis Munteanu lasă în urmă un bilanț solid la CFR Cluj: 28 de goluri și 9 pase decisive în 63 de meciuri oficiale. Sezonul 2024–2025 a fost cel mai bun din cariera sa, atacantul devenind golgheterul Superligii, cu 25 de reușite.

În palmares, Munteanu are o Cup ă a Rom âniei câ știgată cu CFR Cluj, dar și titlul de campion al Rom âniei ob ținut cu Farul Constanța, în 2023. Transferul în MLS marcheaz ă cel mai important pas internațional din cariera sa de p ân ă acum.

