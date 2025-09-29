Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ce pensie primește lunar Serghei Mizil. Afaceristul a strâns o avere impresionantă

29 sept. 2025, 17:24, Showbiz
Serghei Mizil a reușit întotdeauna să atragă atenția prin stilul său nonconformist și este unul dintre puținele personaje care are mereu declarații directe fără menajamente. Fiul fostului lider comunist Paul Niculescu – Mizil, Serghei a reușit să își creeze o imagine, bazată pe excentricitate, ironie, dar și sinceritate fără filtre. De-a lungul timpului a tot avut apariții televizate, iar în ultimii ani a devenit chiar un invitat tot mai frecvent al show-urilor cu mare audiență.

Deși lumea nu îl cunoaște drept un afacerist uriaș sau pentru averi uriașe puse pe hârtii, Serghei a spus de multe ori că nu a dus niciodată lipsă de bani.

Ce pensie primește Serghei Mizil

Viața lui a fost mereu una fără griji, case spațioase, mașini puternice, dar și vacanțe luxoase. Chiar el a recunoscut că a avut „noroc” și că nu și-a propus să strângă mari averi, ci să trăiască fiecare clipă intens. În ciuda imaginii sale, veniturile lui Serghei Mizil sunt unele modeste. El a spus într-o emisiune că pensia lui lunară este de 1.500 de lei, o sumă pe care el o consideră mică, raportată la cheltuielile pentru trai din România.

„Primesc notificare pe telefon când intră banii. Nu înțeleg cum reușesc oamenii să trăiască doar din pensie. Eu nu aș putea”, a mărturisit Mizil, conform Cancan.ro.

El a făcut chiar și o comparație între viața lui cu cea a altor colegi sau prieteni, care în perioadele bune, câștigau chiar zeci de mii de euro pe lună, el a subliniat decalajul major dintre veniturile din trecut și pensia privată.

Câți bani a câștigat la Asia Express

Pe lângă pensia pe care o primește la stat, Serghei completează veniturile cu aparițiile televizate. În toamna aceasta participă la Asia Express unde face echipă cu Mara Bănică. Pentru această participare el este remunerat cu 2.500 de euro pe săptămână. Cum a rezistat trei săptămâni în competiție, suma acumulată a ajuns la 7.500 de euro.

