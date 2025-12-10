Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ce spune Nicoleta Luciu despre familia ei. ”Păcat că n-a fost mai numeroasă”

Ce spune Nicoleta Luciu despre familia ei. "Păcat că n-a fost mai numeroasă"

10 dec. 2025, 12:30, Showbiz
Ce spune Nicoleta Luciu despre familia ei. "Păcat că n-a fost mai numeroasă"
Ce spune Nicoleta Luciu despre familia ei

Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre familia ei, mărturisind că și-ar fi dorit să aibă mai mulți copii.

Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor.

Nicoleta Luciu a apărut rar la TV în ultimii ani, dar recent și-a lansat un podcast – ”Mom”. În luna septembrie a acestui an, Nicoleta Luciu și-a deschis o academie de modelling și actorie la Brașov.

La Știrile Antena Stars, Nicoleta Luciu a mărturisit că este foarte fericită că s-a reîntors în lumina reflectoarelor. Aceasta a explicat că a stat departe de TV o perioadă pentru a se ocupa de copiii săi și că și-ar fi dorit să aibă o familie și mai numeroasă.

Ce spune Nicoleta Luciu despre familia ei. ”În tinerețe îmi doream mai mulți copii, dar doar cu patru am rămas”

”Mi s-a părut așa că am reînviat. În ce sens, că lucrul asta l-am făcut toată viața mea și, la un moment dat, am stopat totul că să merg să îmi cresc copiii, pentru că asta mi-am dorit foarte mult, o familie numeroasă. Păcat că n-a fost mai numeroasă”, a declarat Nicoleta Luciu, potrivit spynews.ro.

”În tinerețe îmi doream mai mulți copii, dar doar cu patru am rămas. Dar sunt patru exemplare extrem de frumoase și cu care mă mândresc și eu și tatăl lor. Avem o familie minunată, împlinită, cu multă zarvă”, a mai spus aceasta.

