Prima pagină » Actualitate » Momente inedite din vizita lui Nicușor Dan în Franța. „Gardianul” președintelui filmează, din umbră, prin fabrica de radare a francezilor

Momente inedite din vizita lui Nicușor Dan în Franța. „Gardianul” președintelui filmează, din umbră, prin fabrica de radare a francezilor

Bianca Dogaru
10 dec. 2025, 13:53, Actualitate

Dacă în timpul vizitei la fabrica Thales din Franța, Nicușor Dan a părut elevul premiant adus la olimpiada internațională de Apărare Antiaeriană, șeful SPP, Lucian Pahonțu, a jucat rolul exact opus: singurul din clasă care nu are nicio treabă cu lecția.

În timp ce directorul Thales explica sistemele radar, Pahonțu își plimba privirea prin încăpere, căsca discret și fixa pe rând orice altceva – pereți, tavan, oameni – doar nu pe cel care vorbea. O bună parte din prezentare, șeful SPP a filmat și a pozat cu telefonul, pe care îl ținea ridicat ca pe un scut menit să-i acopere dezinteresul. Din când în când, mai schimba câteva vorbe și cu cel de lângă el, dar nu există nicio garanție că discuțiile vizau sistemele radar.

În toate cadrele, era singurul care nu se sincroniza cu explicațiile și nici nu părea tentat să noteze ceva. Contrastul nu Nicușor Dan, aflat la câțiva pași distanță și aproape lipit de carnețel, este atât de puternic încât pare o scenă din două vizite diferite.

Cine este Lucian Pahonțu, omul care conduce SPP de 20 de ani

Generalul Lucian Pahonțu este unul dintre cei mai longevivi șefi de instituții din România. Conduce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) din anul 2005, ceea ce înseamnă că a lucrat două decenii pentru foștii președinți ai României – Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

Deși a fost „scos la pensie de calculator”, conform unei proceduri automate de evaluare a vârstei și vechimii, Pahonțu a rămas în funcție ca pensionar și a continuat să conducă instituția fără întrerupere.

Președintele Nicușor Dan a anunțat public în luna iunie, în prima sa conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că va evalua activitatea lui Lucian Pahonțu. Au trecut însă șase luni de atunci, iar șeful statului nu pare să fi luat vreo măsură concretă.

„Evident că l-am cunoscut pe Pahonțu, pentru că este vorba despre omul care are atribuții în privința securității mele personale și a acestei instituții. Evident că trebuie să colaborăm. Voi face o evaluare, așa cum voi face o evaluare și asupra activității serviciilor, în general, evaluare pe care nu am făcut-o până acum”, a declarat atunci Nicușor Dan.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Profesorii „strigă” catalogul în fața Guvernului României și cer demisia lui Daniel David: „Afirmațiile ministrului sunt un atac la democrație”
13:49
Profesorii „strigă” catalogul în fața Guvernului României și cer demisia lui Daniel David: „Afirmațiile ministrului sunt un atac la democrație”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă structură în creierul oamenilor
EXCLUSIV Ștefan Popescu: România nu are un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi
14:22
Ștefan Popescu: România nu are un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi
SĂRBĂTORI Un altfel de Grinch. Un bărbat din Franța a fost reținut după ce, timp de două săptămâni, a smuls și a aruncat la gunoi globurile roșii din brazii de Crăciun
14:22
Un altfel de Grinch. Un bărbat din Franța a fost reținut după ce, timp de două săptămâni, a smuls și a aruncat la gunoi globurile roșii din brazii de Crăciun
ECONOMIE Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
14:20
Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
HOROSCOP Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
14:18
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
CONTROVERSĂ „Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump
14:03
„Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump
TURISM Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere
13:48
Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere

Cele mai noi