Momente inedite din vizita lui Nicușor Dan în Franța. „Gardianul” președintelui filmează, din umbră, prin fabrica de radare a francezilor

Dacă în timpul vizitei la fabrica Thales din Franța, Nicușor Dan a părut elevul premiant adus la olimpiada internațională de Apărare Antiaeriană, șeful SPP, Lucian Pahonțu, a jucat rolul exact opus: singurul din clasă care nu are nicio treabă cu lecția.

În timp ce directorul Thales explica sistemele radar, Pahonțu își plimba privirea prin încăpere, căsca discret și fixa pe rând orice altceva – pereți, tavan, oameni – doar nu pe cel care vorbea. O bună parte din prezentare, șeful SPP a filmat și a pozat cu telefonul, pe care îl ținea ridicat ca pe un scut menit să-i acopere dezinteresul. Din când în când, mai schimba câteva vorbe și cu cel de lângă el, dar nu există nicio garanție că discuțiile vizau sistemele radar.

În toate cadrele, era singurul care nu se sincroniza cu explicațiile și nici nu părea tentat să noteze ceva. Contrastul nu Nicușor Dan, aflat la câțiva pași distanță și aproape lipit de carnețel, este atât de puternic încât pare o scenă din două vizite diferite.

Cine este Lucian Pahonțu, omul care conduce SPP de 20 de ani

Generalul Lucian Pahonțu este unul dintre cei mai longevivi șefi de instituții din România. Conduce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) din anul 2005, ceea ce înseamnă că a lucrat două decenii pentru foștii președinți ai României – Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

Deși a fost „scos la pensie de calculator”, conform unei proceduri automate de evaluare a vârstei și vechimii, Pahonțu a rămas în funcție ca pensionar și a continuat să conducă instituția fără întrerupere.

Președintele Nicușor Dan a anunțat public în luna iunie, în prima sa conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că va evalua activitatea lui Lucian Pahonțu. Au trecut însă șase luni de atunci, iar șeful statului nu pare să fi luat vreo măsură concretă.

„Evident că l-am cunoscut pe Pahonțu, pentru că este vorba despre omul care are atribuții în privința securității mele personale și a acestei instituții. Evident că trebuie să colaborăm. Voi face o evaluare, așa cum voi face o evaluare și asupra activității serviciilor, în general, evaluare pe care nu am făcut-o până acum”, a declarat atunci Nicușor Dan.

