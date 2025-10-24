Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cât COSTĂ cursurile la academia Nicoletei Luciu. Ce învață cei care vin la cursuri

24 oct. 2025, 13:30, Actualitate
Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, are o academie de modelling și actorie. S-a aflat care este prețul pentru cursurile respective.

Nicoleta Luciu și-a deschis o academie de modelling și actorie la Brașov. Cursurile au început la sfârșitul luni septembrie anul acesta. Potrivit click.ro, pachetul complet de 12 ședințe costă 6.000 de lei și poate fi achitat și în rate. Pentru cursanții care plătesc suma integrală de la început tariful este de 4.800 de lei.

”La cursurile mele de modeling vreau să scot în evidență mai multe lucruri. Unul dintre ele ar fi că lecțiile de dicție o să te ajute să vorbești frumos, să articulezi. În al doilea rând, indiferent de ce o să faci în viața asta, trebuie să știi că postura contează pentru o femeie foarte mult. Sunt o grămadă de femei care se îmbracă frumos, sunt țiplă, coboară din mașini scumpe înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă din păcate. Ești frumoasă, atunci ai încredere în tine”, a explicat Nicoleta Luciu pentru sursa mai sus-menționată.

”Atunci când ți-ai pus tocuri, piciorul nu mai stă întins și le vezi că merg așa cu toată talpa! În momentul în care calci trebuie să întindem frumos piciorul, genunchiul trebuie să fie perfect întins. Înainte să mergi pe tocuri, fă un pic de repetiție acasă, uită-te un pic la tine oglindă. Te duci în genunchi sau nu?! Stai dreaptă, orice ar fi”, a mai spus vedeta.

Nicoleta Luciuare o familie numeroasă

Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. În trecut, Dinu Maxer a trăit o poveste de dragoste cu Nicoleta Luciu. Cei doi au avut o relație de opt ani. S-au despărțit în anul 2005.

Nicoleta Luciu a apărut rar la TV în ultimii ani, dar recent și-a lansat un podcast – ”Mom”.

