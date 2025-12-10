Capitală europeană cu taxiuri zburătoare. Unde ar putea fi introdus acest tip de transport până în 2028

Conceptul de taxiuri zburătoare ar părea să prindă rădăcini într-o capitală europeană, până în anul 2028. Prin intermediul acestui tip de transport se dorește reducerea considerabilă a timpului de deplasare către aeroport. O astfel de aeronavă ar putea să transporte până la 6 pasageri.

Deși pare un concept care poate ridica semne de întrebare, Londra ar avea în plan să integreze un nou tip de transport, și anume acela de taxiuri zburătoare. Astfel de aeronave electrice zburătoare ar putea fi introduse până în anul 2028 și ar putea avea capacitatea să transporte până la 6 pasageri.

Taxiuri zburătoare în Londra: prototipul Valo ar putea transporta până la 6 pasageri

În acest sens, pentru acest demers, compania britanică Vertical Aerospace intenționează să obțină aprobările necesare pentru o astfel de aeronavă, în următorii 3 ani. Aeronava Valo ar putea deveni cea care va deschide primele rute comerciale între centrul Londrei și aeroporturile din proximitate. Acest prototip Valo ar urma să fie prezentat în Canary Wharf.

În cadrul unui eveniment cu porțile deschise în Canary Wharf, publicul ar putea privi prototipul la scară reală, miercuri, 10 decembrie 2025, arată The Independent.

„Valo este aeronava care transformă zborul electric într-o realitate comercială – curată, silențioasă, rapidă și proiectată pentru utilizarea zilnică. Zborurile electrice vor transforma modul în care se deplasează orașele, iar Londra este unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a demonstra asta. Aceste planuri arată potențialul comercial al serviciilor pe care ne propunem să le punem în funcțiune după aprobarea reglementărilor în 2028 și așteptăm cu nerăbdare să le punem în practică împreună cu partenerii noștri”, a declarat miercuri Stuart Simpson, directorul executiv al Vertical Aerospace, într-un comunicat.

Destinații planificate: Canary Wharf – Londra Gatwick, Londra Heathrow, orașe precum: Bicester, Cambridge, Oxford.

Ar urma să se construiască 7 aeronave de certificare în Marea Britanie. Aceste aeronave vor fi supuse testelor de către Autoritatea Aeronautică Civilă din Marea Britanie (CAA) și de Agenția Europeană de Siguranță Aeriană (EASA).

