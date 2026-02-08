Prima pagină » Diverse » Showbiz » Celebra influenceriță Emily Burghelea cere ajutor online pentru soțul său grav bolnav: „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic”

08 feb. 2026, 19:26, Showbiz
Emily Burghelea / Sursa foto - Captură video: Instagram

Celebra influenceriță Emily Burghelea a cerut ajutor în online, dezvăluind că soțul său, Andrei, este mai bolnav decât se credea inițial. Bărbatul are un chist arahnoidian la nivelul capului, de 7 centimetri, care continuă să se dezvolte, scrie Cancan.

„Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și durerea și teama și grija… Andrei este omul vieții mele, este cel mai bun tată, soțul perfect, genul de persoană al cărui zâmbet este molipsitor… Sufletul lui, energia lui, determinarea lui… bunătatea lui… De multe ori se lasă pe el că să le fie celor din jur bine și de multe ori… Nici nu spune când îl doare ceva… Sau dacă îl doare…Și totuși îl doare și totuși rezistă… Și totuși nu spune și se ocupă de toate celelalte probleme ca și cum nimic nu s-ar întâmpla, ca și cum totul este bine, chiar dacă… poate nu este.

Și la ultimul RMN am aflat că nu este totul chiar roz, deși știam de problemă… Situația s-a agravat puțin și acum simt nevoia să va cer ajutorul. Andrei are un chist arahnoidian la nivelul capului, un chist de 7 cm care a continuat să se dezvolte și trebuie să începem investigații mai amănunțite că până acum. Știm sigur că totul o să fie bine, avem multă încredere în Dumnezeu și știm sigur că pentru orice problemă există o soluție. Întrebarea este… Care va fi cea mai bună soluție?”, a scris Emily Burghelea, pe Instagram.

Emily și Andrei au împreună trei copii, cel mai mic fiind născut pe 13 octombrie 2025.

Sursa foto: Social media

Ce este chistul arahnoidian

Chistul arahnoidian este un sac plin cu lichid cefalorahidian care se formează între creier sau măduva spinării și arahnoidă, una dintre membrane care învelesc sistemul nervos central.

Cele mai frecvente apariții sunt în apropierea lobului temporal, în fosa craniană mijlocie sau posterioară, iar cele care afectează măduva spinării sunt mai rare.

Simptomele depind de mărimea și localizarea chistului și pot include dureri de cap, greață, vărsături, convulsii, probleme de echilibru și coordonare, tulburări de vedere sau auz, dificultăți cognitive și întârzieri în dezvoltare.

În cazurile cele mai severe, pot apărea hemipareză, ataxie și hidrocefalie, potrivit sursei citate.

