Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026

Sportiva Lindsey Vonn (SUA), în vârstă de 41 de ani, a suferit o accidentare gravă pe pârtie, duminică, în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului său olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior „complet rupt”, potrivit CNN.

Ea a luat startul în finală, dar după doar 13 secunde s-a lovit cu braţul drept de o poartă, căzând pe pârtie şi oprindu-se. Apoi, în Centrul de schi alpin Tofane din Cortina d’Ampezzo s-a instalat o linişte totală, în timp ce medicii îi acordau îngrijiri triplei medaliate olimpice.

Apoi, sportiva a fost apoi transportată cu elicopterul de pe pârtia Olimpia delle Tofane la un spital din Treviso, în timp ce publicul a aplaudat-o în picioare.

„Lindsey Vonn a suferit o accidentare, dar este în stare stabilă şi se află pe mâini bune, fiind îngrijită de o echipă de medici americani şi italieni”, a declarat echipa americană de schi şi snowboard într-un scurt comunicat pe reţelele de socializare.

Participarea lui Vonn la Jocurile Olimpice din acest an a reprezentat mereu un risc, după ce a suferit o accidentare gravă în urma unei căzături la Crans-Montana, în cadrul circuitului Cupei Mondiale, pe 30 ianuarie.

Unii dintre colegii ei sportivi păreau emoţionaţi după ce au văzut accidentul de duminică, îngrijoraţi de leziunile pe care Vonn le-ar fi putut suferi.

„Cu toţii ştim dificultăţile prin care a trecut Lindsey în ultimele zile şi, pentru a veni la cursă, cred că a riscat prea mult şi de aceea s-a produs un astfel de accident. Este foarte greu pentru toţi cei de aici să vadă asta, în special pentru familia ei, colegii ei de echipă şi toţi cei care lucrează cu ea. Este teribil pentru toată lumea”, a declarat pentru Eurosport schioarea slovenă retrasă şi dubla campioană olimpică Tina Maze.

Sora lui Vonn, Karin Kildow, a declarat pentru NBC că accidentul a fost înfricoşător şi că legenda schiului era în curs de evaluare. Ea a mai spus că Vonn nu va avea regrete în legătură cu decizia de a concura.

„Ea dă întotdeauna 110% din ea, niciodată mai puţin, aşa că ştiu că s-a dedicat cu toată inima şi, uneori, lucrurile se întâmplă pur şi simplu. Este un sport foarte periculos şi există multe variabile în joc, aşa că nu ştiu exact ce s-a întâmplat, dar a părut o căzătură destul de gravă, aşa că sperăm doar la ce e mai bun”, a spus Kildow.

După o pauză îndelungată în proba feminină de coborâre, competiţia a fost reluată, iar coechipiera lui Vonn, Breezy Johnson, a câştigat prima medalie de aur a echipei SUA la aceste Jocuri.

