Momentul terifiant când o clădire din Tripoli se prăbușește. Cinci morți și alte zeci de persoane dispărute

Ruxandra Radulescu
08 feb. 2026, 21:58, Știri externe

Cel puțin cinci persoane, inclusiv un copil mic, au fost ucise duminică, după ce o clădire din din Tripoli, Libanul de Nord, s-a prăbușit. Până la acest moment, opt persoane au fost scoase de sub dărâmături, relatează publicația L’Orient du Jour.

Imediat ce salvatorii au început să caute victimele blocate sub dărâmături, au descoperit trupurile neînsuflețite al unei unei femei în vârstă și al unui copil de doi ani.

În jurul orei 19:30, Agenția Națională de Știri a raportat un total de cinci decese și opt persoane scoase din dărâmături. Pe lângă cei răniți în prăbușire, alții au fost răniți de focuri de armă trase în aer după dezastru.

Potrivit șefului Apărării Civile, Imad Khreich, zece persoane sunt încă dispărute sub dărâmături. Clădirile din apropiere au fost, de asemenea, evacuate.

Echipaje de la Apărarea Civilă, Crucea Roșie Libaneză și Comitetul Superior de Ajutor, compuse din voluntari din toate regiunile, lucrează la fața locului pentru a găsi alte victime sau supraviețuitori.

Imediat după prăbușire, locuitorii din zonă au început să curețe molozul în căutarea celor blocați sub dărâmături. În acest timp, un grup numeros de localnici a blocat inițial accesul la clădire înainte de a fi dispersați de forțele de securitate.

Primarul și-a dat demisia în urma tragediei

Confruntat cu acest ultim dezastru, după ce mai multe clădiri s-au prăbușit în ultima perioadă, în circumstanțe similare, primarul orașului Tripoli, Abdel Hamid Karimé, a anunțat că și-a prezentat demisia ministrului de interne.

Edilul a declarat că orașul este „lovit de dezastru” și că municipalitatea nu are resursele necesare pentru a face față riscului reprezentat de numărul foarte mare de clădiri deteriorate.

Președintele Libanului solicită adăpost pentru persoanele evacuate

Președintele libanez Joseph Aoun a precizat pe contul prezidențial X că „urmărește evoluțiile” din Bab el-Tebbaneh. El a cerut echipelor de salvare din întreaga țară să se mobilizeze pentru a ajuta la operațiunile de ajutorare și pentru a oferi adăpost celor evacuați din zonă.

