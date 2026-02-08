Alegerile din Portugalia au fost câștigate de socialistul António José Seguro. Candidatul conservator pro-Trump a pierdut

Trump pierde teren în Europa. Încă o țară europeană a ales UE și nu MAGA. Candidatul socialist moderat pro-european Antonio Jose Seguro a câștigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, cu un scor de 64%. Născut în 1962, socialistul moderat pro-european va deveni președintele republicii pentru următorii cinci ani după ceremonia de inaugurare programată pentru 9 martie 2026.

Candidatul conservator Andre Ventura a pierdut alegerile cu 36%. Candidat al partidului naționalist și eurosceptic Chega de dreapta, Ventura a fost comparat cu Jair Bolsonaro și cu Donald Trump. Acesta a participat la inaugurarea președintelui american din 2025 și s-a declarat anti-establishment. A făcut declarații controversate islamofobe, xenofobe, sexiste și chiar rasiste. Acesta a fost investigat pentru afirmații îndreptate împotriva comunității rrome din Portugalia.

Potrivit Reuters, alegerile din acest an au fost cele mai controversate, fiind o perioadă tensionată după amânarea scrutinului din cauza inundațiilor devastatoare care au afectat 37.000 de votanți înregistrați.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat pe președintele ales al Portugaliei.

Sursa Foto: Facebook

