Gigi Becali a dat afară doi jucători, în pauza meciului cu Oțelul. Cine sunt jucătorii care l-au supărat pe patronul FCSB, deși echipa a câștigat

FCSB a învins Oțelul, chiar la Galați, cu 2-1, dar Gigi Becali a fost nemulțumit la pauză, când echipa sa conducea doar cu 2-1, după ce fusese chiar condusă. Ca urmare, a dat afară doi fotbaliști, potrivit Prosport.

Astfel, latifundiarul din Pipera i-a scos din teren pe Baba Alhassan, aflat în pericol de eliminare, și Pantea, în locul lor fiind introduși Joao Paulo și Crețu.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a controlat partida de la Galați, cu Oțelul, conducând după o oră cu 2-1. Gazdele au deschis scorul, prin Milen Zhelev (’25) dar dubla lui Daniel Bîrligea (’31, ’43) i-a adus pe campioni în avantaj.

În prima parte a meciului, Baba Alhassan a avut o intrare cu cotul în gâtul unui adversar, dar centralul Marcel Bîrsan a lăsat jocul să continue. Mai mult, chiar, după ce faza a fost oprită, centralul nu i-a dat nici măcar cartonaș galben jucătorului de la FCSB, notează sursa citată.

Ca urmare, Gigi Becali a considerat că prezența lui Alhassan în teren prezintă pericol și, pentru a nu fi eliminat, a preferat să-l trimită pe banca de rezerve, locul său fiind luat de Joao Paulo, sosit la echipa campioană chiar de la Oțelul.

De asemenea, latifundiarul din Pipera l-a scos pe Pantea, care a avut câteva ezitări pe flancul drept al apărării, și l-a introdus pe titularul de drept, Vali Crețu.

La 10 minute de la reluare, Diego Zivulic a văzut cartonaș roșu după ce l-a călcat pe gleznă pe Bîrligea, eliminarea fiind dictată după consultarea sistemului VAR. Iar în superioritate numerică, FCSB a controlat jocul.

În minutul 66, Darius Olaru a dus scorul la 3-1 pentru bucureșteni, după o nouă pasă decisivă a lui Tănase, iar scorul final a fost stabilit în minutul 79, când Florin Tănase a marcat din interiorul careului.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a bifat a treia victorie consecutivă și urcă pe locul 8, cu 40 de puncte, aflându-se la două puncte de FC Botoșani și U. Cluj, ocupantele locurilor 5 și 6, ultimele care asigură prezența în play-off.

În schimb, Oțelul Galați rămâne pe locul 10, cu 37 de puncte.

Oțelul – FCSB, echipe

Antrenorul gazdelor, Laszlo Balint, i-a trimis din primul minut în teren pe Dur Bozoancă – Zhelev, Zivulic, C. Lopes, Conrado – Paz, Lameira, Pedro Nuno – Bană, Debeljuh, Miguel Pinto.

Pe banca de rezerve au luat loc I. Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ferreira, Postelnicu, D. Sancu, A. Ciobanu, Bordun, D. Neicu și Patrick.

De partea cealaltă, Elias Charalambous i-a titularizat pe M. Popa – Pantea, Duarte, Dawa, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, F. Tănase, Olaru – Bîrligea.

Portarii Târnovanu și Zima, plus jucătorii de câmp V. Crețu, Dăncuș, Joao Paulo, M. Toma, Oct. Popescu, Stoian, Thiam și D. Popa au avut statut de rezerve.

