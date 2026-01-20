Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?

În Germania, aproximativ nouă milioane de oameni suferă de migrene, iar mulți se întreabă: Ce ajută cu adevărat în timpul unui atac? Cola, medicamnetele sau un piercing? Un neurolog oferă răspunsuri. Este vorba de Prof. Dr. Gudrun Goßrau neurolog, șefa clinicii de cefalee și șefa adjunctă a Centrului Universitar pentru Durere din cadrul Spitalului Universitar Dresda într-un material pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Am o criză de migrenă o dată sau de două ori pe an. Apoi urmez sfatul unui prieten: „Luați cel mai puternic analgezic pe care îl puteți găsi și beți ceva cu multă cofeină.” Dar, fac oare ceea ce trebuie cu ibuprofenul și cola?

Studiile arată că ibuprofenul este mai eficient decât paracetamolul pentru durerea migrenoasă. Cu toate acestea, ambele pot ajuta, deoarece unii pacienți experimentează o ameliorare semnificativă a durerii cu paracetamol. Cofeina din cola contractă vasele de sânge, contribuind astfel la întreruperea eliberării neurotransmițătorilor care declanșează crizele de migrenă. Există, de asemenea, analgezice cu adaos de cofeină, afirmă neurooglul Gudrun Goßrau pentru Frankfurter Allgemeine.

Înainte de a aprofunda: Ce este mai exact o migrenă?

Simplu spus: Prea mulți neurotransmițători sunt eliberați în creier, ceea ce face ca nervul trigemen să fie sensibil la durere. Acest lucru determină, de asemenea, dilatarea vaselor de sânge din cap și eliberarea a și mai multor neurotransmițători – începe un cerc vicios. Fibrele nervoase devin hipersensibile: fiecare puls mic din vase este perceput ca durere. Este important să înțelegem, totuși, că aceasta este o afecțiune neurologică. Are o origine biologică.

Cum îmi pot da seama dacă nu este o durere de cap normală?

Există criterii clare pentru migrenă. Un atac trebuie să dureze între patru ore și trei zile, rareori mai mult; trebuie să existe hipersensibilitate la lumină și zgomot; o durere de cap de obicei pulsantă, mai ales pe o parte a capului; și greață sau vărsături. Durerile de cap „normale” se ameliorează, în general, odată cu mișcarea sau aerul proaspăt; migrenele, pe de altă parte, se agravează. Înainte de atacul propriu-zis, cei afectați prezintă așa-numitele simptome premonitorii; acestea includ căscatul crescut, foamea intensă sau oboseala și epuizarea severă.

Zilele trecute, când stăteam în pat cu un atac de durere de cap, mi-am amintit că am văzut sfaturi și trucuri de la alți suferinzi pe rețelele de socializare. Așa că am deschis TikTok. Primul sfat a fost: Coca-Cola rece ca gheața și cartofi prăjiți sărați de la McDonald’s. Un mit?

De fapt, ne referim destul de des la acest subiect în grupul nostru de copii și adolescenți cu dureri de cap. Am explicat deja cum ajută Coca-Cola. Aș fi atentă însă cu cartofii prăjiți. În primul rând, este fast-food, iar în al doilea rând, dacă ar funcționa, primul pas ar fi să le dăm pacienților noștri sare. Noi nu facem asta.

Deci nu trebuie să încerc?

Desigur că poți încerca. Există cu siguranță sfaturi pe rețelele de socializare care pot ajuta persoanele care suferă de asta; în același timp, te-aș sfătui să te uiți foarte atent: Care este sursa informațiilor? Prea mult timp petrecut în fața ecranelor poate fi, de asemenea, un declanșator al migrenelor.

Un alt sfat a fost să ții ceva rece la cap și să torni apă fierbinte peste picioare. Am încercat.

Și a funcționat?

Nu a existat nicio ușurare imediată. Ținerea a ceva rece la cap este cu siguranță o idee bună. Răcirea îi ajută pe mulți dintre pacienții noștri cu durerea pulsantă. Mulți preferă, în general, să stea în camere răcoroase, chiar și la birou; încearcă să se protejeze de căldură. Să-ți pui picioarele în apă fierbinte? Asta nu trebuie neapărat să ajute.

Alții de pe rețelele de socializare recomandă să ții o sticlă de apă în echilibru pe frunte în timp ce stai întins.

O sticlă cu apă rece poate avea un efect de răcorire. Echilibrarea? Poate or formă de distragere atenției?

Mulți pacienți cunosc acest sentiment. Ceea ce recomandăm întotdeauna, în special pacienților noștri mai tineri, este să aibă gânduri pozitive. Ar putea suna banal.

Aveți vreun sfat pentru asta?

Pentru mulți, este un gând plăcut să se gândească la ultima lor vacanță. Ce imagini pozitive le vin în minte? Le puteți folosi pentru a crea un exercițiu de imagerie mentală care să vă ajute să faceți față durerii acute. Alternativ, tehnicile de meditație pot ajuta și ele; scanarea corporală, de exemplu, este o metodă populară. Important este să exersați acest lucru în timp ce sunteți relaxați, astfel încât să îl puteți folosi în caz de urgență. Poate faceți o listă de verificare cu ceea ce aveți nevoie și ce vă ajută. Apoi, puteți consulta-o data viitoare când aveți un atac. Această listă poate include și lucruri precum o mască facială răcoritoare.

Ce părere aveți despre piercing-urile pentru migrenă care ar trebui să declanșeze punctul de acupunctură de la intrarea în ureche?

Acesta este, de asemenea, un subiect popular. Acest lucru ne aduce la efectul placebo. Să presupunem că un medicament are o eficacitate de 50 până la 60% într-un studiu privind migrenele. Vedem în mod regulat rate placebo de până la 30% în grupul de control. A-și face un piercing acum poate fi tentant, mai ales dacă credeți că va ajuta. Cu toate acestea, nu am văzut niciodată un pacient care să experimenteze o ușurare pe termen lung. Poate timp de un an, dar durerea revine mereu. Nu există dovezi științifice care să susțină asta.

Efectul placebo în studii se încadrează întotdeauna în acest interval?

În studiile despre durere, este foarte ridicat. Acest lucru se datorează faptului că percepția este foarte complexă și mulți factori diferiți au o influență. Efectul este chiar mai mare la copii și adolescenți. Există studii cu un efect placebo de până la 50%. Unele studii cu triptani nu au putut demonstra un efect specific la copii și adolescenți din cauza efectului placebo ridicat.

Merită să merg la un chiropractor pentru terapia cu atlas? Adică, pentru a-mi trata prima vertebră cervicală?

Am o serie de pacienți care au făcut acest lucru. Nu există un corp de cercetare bun în acest sens. În unele cazuri, starea s-a agravat ulterior, dar nu citești nicăieri despre asta. Și aici îți recomand să fii precaut; la urma urmei, costă bani. Cu toate acestea, știm că tensiunea crescută sau postura proastă pot afecta negativ migrenele. În loc de terapia cu atlas, ar fi pur și simplu bine să practici în mod regulat exerciții de relaxare musculară progresivă și exerciții de întindere.

Poate că următorul sfat se potrivește: frecați Voltaren pe frunte și pe gât. Cineva a scris asta sub un videoclip TikTok.

Sigur, pot face asta. Aș putea, de asemenea, să întind gem pe el sau alt gel. Dacă chiar cred că va ajuta, probabil că va ajuta. Dar nu este tratamentul clasic, sensibil.

Un ultim sfat pentru rețelele sociale și iată că ați reușit: citratul de magneziu, vitamina B2 și capsulele cu COQ10 ar trebui să ajute.

Acest lucru chiar poate ajuta. Există o serie de studii care arată că magneziul ca supliment alimentar ameliorează migrenele. Există, de asemenea, preparate combinate. Acestea conțin coenzima COQ10 și vitamina B2, în doze relativ mari. Studiile arată că îmbunătățește situația, deși nu pentru toată lumea. Recomand acest lucru pacienților care nu au migrene foarte des sau care pur și simplu vor să facă ceva în privința asta. Îl prescriem aproape regulat tinerilor, deoarece o mare parte dintre pacienții tineri cu migrene experimentează îmbunătățiri cu acesta. Acestea sunt suplimente alimentare și nu ne așteptăm la efecte secundare grave de la ele.

Ar trebui să-l iau ca măsură preventivă?

În primul rând, da. Aproximativ 300 până la 400 de miligrame de magneziu în fiecare zi. Dacă luați prea mult, veți avea diaree. Atunci doza trebuie redusă.

Când stau în pat cu o migrenă, singurul lucru care mă ajută este vărsătura. În acel moment, presiunea din cap și durerea înțepătoare din spatele ochiului dispar. De ce?

În acel moment, aveți un stimul diferit, mai puternic. Mulți oameni se simt mai bine după aceea. Eu nu, durerea revine.

Fiecare pacient o experimentează diferit. Avem un pacient care își scoate capul din pat pentru a agrava durerea. Când se întinde din nou, aceasta dispare. O modalitate oarecum drastică de a trata o migrenă. De asemenea, puteți lua ceva pentru greață, de exemplu, o tabletă de dimenhidrinat sau domperidonă, și puteți scurta totul. Nu trebuie să suferiți.

Cu cât te ascult mai mult, cu atât cred mai mult că ar trebui să ceri sfatul medicului.

Crezi că da? Cât timp ar trebui să aștept înainte să mergi la medic?

Asta depinde de frecvența atacurilor și de cât de mult te afectează. Dacă de două ori pe an devine brusc de două ori pe lună, ar trebui să mergi la medic. Migrenele netratate pot agrava și alte boli. Dacă ai fost diagnosticat cu migrene, poți încerca și triptani.

Nu trebuie să merg la un neurolog pentru a le face?

Adesea, după aceste atacuri, uit cât de grav a fost de fapt ultimul, apoi îl aștept pe următorul și supraviețuiesc și acestuia.

Naratriptanul, de exemplu, este disponibil fără prescripție medicală și este cel mai bine tolerat. Doar că durează puțin mai mult până își face efectul. Puteți consulta un farmacist cu privire la administrarea acestuia.

Dacă se agravează semnificativ: Ar trebui să fac o programare la un neurolog?

Primul pas ar fi să vă adresați medicului de familie. Cel mai bine este să țineți un jurnal, un jurnal al durerilor de cap, pentru a urmări frecvența și natura durerii. Acestea sunt disponibile și sub formă de aplicații, de exemplu, de la Societatea Germană de Migrenă și Cefalee (DMKG). Examinările sunt apoi foarte individualizate. Trebuie stabilit: Poate fi diagnosticată cu certitudine o migrenă? Sunt necesare teste diagnostice suplimentare, cum ar fi un RMN? Dacă se confirmă un diagnostic de migrenă: Aveți nevoie de medicație acută? Ce influență are stilul dumneavoastră de viață? Folosiți tehnici de relaxare? Faceți exerciții fizice? Dacă acestea nu oferă o soluție, medicul vă va trimite de obicei la un neurolog.

Uneori mi-e mai puțin frică de factorii declanșatori clasici, dar mai mult teamă că migrena va reveni în exact același loc sau în aceeași situație – de exemplu, dacă mă așez la locul de muncă după un atac, în același loc unde a început ultimul atac.

Cum gestionez asta?

Aceasta se numește anxietate anticipatorie sau anxietate de atac. Îți este just frică atunci când nu știi ceva. Pentru a face asta, are multa educatie, te ajuta, cu progresul unui fata in fata intr-un mod privilegiat, sa reduci anxietatea.

A doua zi după sau durere de cap, am un fel de mahmureală de migrenă. The sunt chinuit de vinoția că mă întorc la muncă și particip la viață. Simt că migrenele par adesea sau scuză pentru alții.

Faptul că spui asta spune multe. Acum puteți accepta migrarea și este posibil ca roata să fie în vechiul loc. O parte din natura migrenelor este atunci când restricțiile sunt severe cu acest efect în moment și în îngrijire aparte. Aceasta înseamnă că rezilierea este corectă. Cei din afară s-ar putea gândi: Is this one in neregulă cu el? Migrenele acum sunt a picior rupt, ci sau boală episodică. Poate despre trebui să fii tu să însuți un ambassador și să spui: There, sunt bolnav. Migrena este una dintre cele mai frecvente tulburări neurologice. Acest fapt acum a fost încă înregistrat de publicul larg, explică Prof. Dr. Gudrun Goßrau.

Recomandarea autorului: Cercetătorii au descoperit cauza migrenelor