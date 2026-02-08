Prima pagină » Știri externe » Salariul uimitor pe care îl va câștiga un muzician portorican la Super Bowl-ul din 2026. Motivul pentru care nu participă Trump

08 feb. 2026, 21:54, Știri externe
Salariul uimitor pe care îl va câștiga un muzician portorican la Super Bowl-ul din 2026. Motivul pentru care nu participă Trump

Donald Trump  a anunțat că va boicota Super Bowl-ul din acest an din motivul că nu-i plac artiștii care vor presta.

Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că va organiza propriul HalfTime Show, un spectacol desfășurat de organizația Turning Point USA a regretatului Charlie Kirk.

Motivul pentru care Trump nu vine la Super Bowl 2026

„Credință, familie și libertate” va fi programul spectacolului lui Trump, unde vor concerta artiști precum Kid Rock (country rock), Brantley Gilbert (country rock), Lee Brice (country) și Gabby Barrett (muzică country) . Într-un interviu acordat ziarului New York Post săptămâna trecută, Trump a declarat că nu va participa la Super Bowl 60, care va avea loc în Santa Clara, pe stadionul Levi’s. Motivul? A spus că nu-i place artiștii selectați.

Pentru că iubește mai mult muzica country, Trump a spus că nu este încântat de artiștii selectați să concerteze în pauza de la SuperBowl (un eveniment televizat urmărit de 100 de milioane de americani), unde vor concerta Bad Bunny (latino trap și rap).

Cu cât va fi plătit Bad Bunny să apară pe scenă la Super Bowl 2026

La câteva zile după ce a devenit primul artist latino care a câștigat premiul pentru Albumul Anului la Grammy, Bad Bunny este pregătit să fie cap de afiș la unul dintre cele mai mari concerte din lume la Super Bowl-ul din acest an. S-ar putea ca Daddy Yankee să i se alăture pe scenă. Artistul este original din Puerto Rico. El va fi plătit cu un salariu de 1.000 de dolari pe zi, conform acordului SAG-AFTRA, sindiatul artiștilor și muzicienilor din sua.

NFL îi va acoperi artistului costurile cazării, mâncarea și logistica. La ediția din 2020 au concertat Shakira și Jennifer Lopez, necesitând o investiție de 13 milioane de dolari, în timp ce î n2024, Usher a primit doar 671 de dolari pentru spectacolul său și 1.800 de dolari pentru repetiții. Super Bowl 2026 va începe de la 01:40, ora României. Green Day va da startul marelui meci, iar la pauză vor fi reclame spectaculoase.

