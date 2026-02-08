Prima pagină » Știri externe » „Doamna de Fier a Japoniei” a trecut de primul ei test. Partidul Liberal Democrat japonez a câștigat alegerile parlamentare

08 feb. 2026, 23:15, Știri externe
Prim-ministra Japoniei Sanae Takaichi a obținut o victorie istorică la doar trei luni și jumătate de când este în funcția de șefa guvernului. Partidul Liberal Democrat  a obținut o victorie zdrobitoare în cursa pentru camera inferioară a Dietei Japoniei: are acum 316 locuri în Camera Reprezentanților, cu 125 de locuri mai multe față de alegerile precedente.

În comparație, la alegerile din 2024, partidul conservator a obținut 191 de locuri. Alianța Reformei Centriste a obținut 49 de locuri în parlament, cu 123 mai puține față de alegerile din 2024.

Takaichi, prima femeie prim-ministru a Japoniei, a spus că s-a inspirat după modelul „Doameni de Fier” a Marii Britanii, Margaret Thatcher, scrie Reuters.

De altfel, ea a fost susținută la aceste alegeri de președintele american Donald Trump.  Partidul ei va forma o coaliție de guvernare cu Partidul Inovației Japoneze, cunoscut sub numele de Ishin. Acesta a obținut 36 de locuri în Camera Reprezentanților.

„Aceste alegeri au implicat schimbări majore de politică – în special o schimbare majoră în politica economică și fiscală, precum și consolidarea politicii de securitate”, a declarat Takaichi într-un interviu televizat, pe măsură ce rezultatele au fost anunțate.

„Acestea sunt politici care au întâmpinat o mare opoziție… Dacă am primit sprijinul publicului, atunci trebuie cu adevărat să abordăm aceste probleme cu toată forța noastră.”

