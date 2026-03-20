Chuck Norris a lăsat în urmă o avere netă de 70 de milioane de dolari, scrie Celebrity Network. Chuck Norris avea 5 copii cu 3 femei. Cu prima soție, Gena actorul a avut doi copii, gemenii, Dakota și Danilee, născuți în 2001. Înainte de a o cunoaște și a se căsători cu Gena, Chuck a mai fost căsătorit 30 de ani cu Dianne Kay Holechek, care a decedat anul trecut. De asemenea a aflat de o nouă fiică, Dina dintr-o relație extraconjugală. Chuck Norris a murit vineri la 86 de ani.

Moștenitorul secret

În anul 1962, pe când actorul finalizase serviciile militare americane și era așteptat acasă, de prima sa soție, Dianne Kay Holechek, a avut o aventură cu Johanna. După acea aventură, actorul s-a simțit vinovat că și-a înșelat soția și a renunțat la Johanna. În urma scurtei lor relații, Johanna a aflat că este însărcinată, dar a și descoperit că Chuck era căsătorit și aștepta și el un copil. Așa că a decis să-și crească singură fiica.

În momentul de față, situația moștenirii lui Chuck Norris este neclară. Familia nu a deschis încă acest subiect

Recomandarea autorului: Chuck Norris a murit la 86 de ani. Ce a făcut cu doar o zi înainte de deces