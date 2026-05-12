Încă 3 pasageri de pe vasul de croazieră MV Hondius au fost testați pozitiv cu hantavirus

Ultimii pasageri aflați pe vasul de croazieră MV Hondius au fost debarcați în Tenerife. Între timp, încă 3 persoane sunt confirmate cu hantavirus, potrivit BBC.

Autoritățile spaniole au transmis ultimele informații legate de focarul mortal izbucnit la bordul vasului care naviga prin Oceanul Atlantic.

MV Hondius se îndreaptă spre Olanda

MV Hondius a părăsit, deja, Insulele Canare și se îndreaptă spre Olanda. Ultimii șase pasageri de pe vas, patru australieni, un britanic şi un neozeelandez, plus o parte dintre membrii echipajului, au debarcat luni, 11 mai.

Între timp, se pare că un american și un francez, care se întorseseră anterior acasă, au fost testaţi pozitiv. De asemenea, potrivit Ministerului Sănătăţii de la Madrid, și un spaniol care se află în carantină a ieșit pozitiv pentru hantavirus.

Tot luni, ministrul Sănătăţii din Franța, Stéphanie Rist, a precizat că o femeie se află în izolare la Paris, iar  starea ei de sănătate se deteriorează. În cazul său au fost identificate 22 de contacte.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), șapte cazuri de hantavirus au fost confirmate pe acest vas de croazieri, iar alte două cazuri sunt suspectate. Până acum, trei pasageri au murit după ce au călătorit cu MV Hondius.

Ce măsuri preventive ia România

Medicii din România susțin că la noi circulă doar tulpini transmise de rozătoare. Până acum, nu s-au raportat și variante de hantavirus transmise de la om la om. Institutul Național de Sănătate Publică supraveghează cu atenție situația. În ultimii 3 ani, în țara noastră au fost descoperite 15 astfel de cazuri.

Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”, din București, afirmă că nu există un pentru populație.

„Nu există un risc real. Acum, este foarte adevărat că, la orice provocare, inclusiv în cazul hantavirusului, este bine să avem o reacție rapidă. Asta nu înseamnă că ne așteptăm la vreo explozie de cazuri. De altfel, nu a fost niciun român pe acel vas de croazieră. Deci, nu cred că se pune, în mod real, problema să ajungem într-o situație în care virusul să se transmită de la om la om și să fie afectat și un cetățean român.

Totuși, trebuie spus că Institutul Național de Sănătate Publică este pregătit pentru astfel de provocări. Noi, la nivelul Institutului «Matei Balș», avem unitatea specializată pentru boli emergente. Așa s-a întâmplat și în cazul Ebola, când au existat suspiciuni, iar pentru orice boală de acest gen, inclusiv infecția cu hantavirus, suntem pregătiți în orice moment.

Deci, dacă în această noapte sau oricând va exista o suspiciune de infecție cu hantavirus, noi suntem pregătiți ca pacientul să ajungă la «Matei Balș»”, a explicat prof. dr. Marinescu.

