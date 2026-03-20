Chuck Norris a murit la 86 de ani. Ce a făcut cu doar o zi înainte de deces

Chuck Norris, cunoscutul actor american din filmele de acțiune, practicant de arte marțiale și producător de filme, a murit la 86 de ani.Se născuse pe 10 martie 1940, în Ryan, Oklahoma. 

Potrivit declarațiilor familiei, a murit joi în Hawaii, în Kauai. Actorul a fost internat în spital miercuri sau joi.

Ce a făcut cu doar o zi înainte de deces

O sursă care vorbise cu Chuck Norris miercuri a spus că acesta făcuse exerciții fizice și era într-o dispoziție optimistă și jovială.

Cariera: Arte marțiale și cinematografie

A devenit cunoscut pentru rolurile sale din filmele de arte marțiale și de acțiune din anii 1980-1990:  „The Delta Force” și „Missing in Action”. A rămas în istorie pentru rolul interpretat în serialul TV „Walker, Texas Ranger” din anii 1990.

Actorul s-a retras din actorie în ultimele decenii, cu excepția câtorva roluri minore în filme precum „The Expendables 2” din 2012. Norris a avut centura neagră la mai multe arte marțiale, a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Hollywood în 1989 și a devenit un adevărat Texas Ranger în 2010.

A fost prieten cu Bruce Lee

El a avut și o relație de prietenie cu Bruce Lee, antrenându-se împreună la mijlocul anilor ’60. Amândoi au jucat în filmul din 1972 „The Way of the Dragon”. Prima sa soție, Dianne Holechek, a decedat în decembrie.

Care a fost ultima lui postare

A postat pe rețelele sociale în 10 martie – ziua în care a împlinit 86 de ani – declarând: „Nu îmbătrânesc… trec la un nivel superior”.

Mesajul familiei

„Cu inimile grele, familia noastră împărtășește trecerea în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, survenită ieri dimineață. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familia sa și a fost împăcat.

Pentru întreaga lume, a fost un artist marțial, actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și inima familiei noastre.

Și-a trăit viața cu credință, scop și un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat un impact de durată asupra atâtor vieți

.Deși inimile noastre sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am avut binecuvântarea să le împărtășim cu el.

Dragostea și sprijinul pe care le-a primit de la fanii din întreaga lume au însemnat atât de mult pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru asta.

Pentru el, nu erați doar fani, erați prietenii lui.Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recenta sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați transmis.În timp ce jelim această pierdere, vă rugăm să păstrați intimitatea familiei noastre în această perioadă.

Vă mulțumim că îl iubiți alături de noi.

Cu dragoste,Familia Norris”

