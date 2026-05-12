Pericolul IA, subiect „fierbinte” la întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping. Care sunt cele 3 modalități prin care se poate ajunge la un acord eficient

Invitat de Xi Jinping, Donald J. Trump va efectua o vizită de stat în China, în perioada 13-15 mai. Pe lângă alte subiecte care or fi abordate – relații economice, criza din Orientul Mijlociu -, cei doi președinți vor discuta și despre Inteligența Artificială (IA) și modalitățile prin care dezvoltarea permanentă a acestei tehnologii să nu devină un pericol global.

IA stă la baza creșterii economice globale.

IA stimulează inovația tehnologică și remodelează câmpurile de luptă ale lumii.

Modelele moderne de IA sunt cele mai puternice arme de securitate cibernetică și hacking create vreodată.

IA este, pur și simplu, prea importantă pentru a fi ignorată

„Guvernul chinez a căutat de mult timp un astfel de dialog. Realitatea nefericită este că disponibilitatea guvernului chinez de a-și asuma și de a respecta angajamente internaționale solide privind siguranța IA este scăzută”, avertizează Chris McGuire – cercetător senior pentru China și tehnologii emergente la Council of Foreign Relations.

„Riscuri catastrofale atât pentru SUA, cât și pentru China”

Poate că Statele Unite și China vor stabili un dialog regulat privind IA. Există o singura modalitate eficientă de a schimba calculul guvernului chinez. SUA trebuie să se asigure că acesta se concentrează exclusiv pe siguranță.

Este necesară și o campanie de „presiune maximă”, menită:

Să înăsprească controalele la export

Să extindă cât mai mult posibil avansul SUA în domeniul IA

„Statele Unite și China au un interes comun în prevenirea lansării de modele de inteligență artificială cu anumite capabilități periculoase.

Dacă un actor nestatal folosește un model de inteligență artificială pentru a dezvolta o armă biologică, acest lucru ar putea reprezenta riscuri catastrofale atât pentru SUA, cât și pentru China.

Pe termen lung, abordarea acestor riscuri va necesita cooperare.

Însă Statele Unite nu pot pur și simplu să își dorească o cooperare de bună credință din partea Chinei.

Prioritățile guvernului chinez în materie de inteligență artificială sunt determinate în primul rând de riscurile de a rămâne și mai în urma Statelor Unite, nu de riscurile reprezentate de actorii nestatali care utilizează modele periculoase.

China este la doar opt luni în urma Statelor Unite în materie de inteligență artificială. Este o marjă semnificativă, dar un decalaj pe care China crede că îl poate depăși.

Capacitățile inteligenței artificiale se îmbunătățesc rapid. Atacurile cibernetice și operațiunile militare și de informații bazate pe inteligență artificială chineză ar putea fi în curând cea mai mare amenințare la adresa securității naționale cu care se confruntă SUA și aliații săi”, avertizează Chris McGuire.

„Beijingul se angajează într-o campanie agresivă de furt a tehnologiei de inteligență artificială americane”

Cu cât decalajul dintre Statele Unite și China este mai mic, explică McGuire, cu atât este mai probabil ca Beijingul să își poată folosi propriile capacități de inteligență artificială pentru a pune SUA în pericol.

Totodată, mai multe câștiguri economice vor ajunge la companiile chineze.

„Beijingul recunoaște această dinamică. Și se angajează într-o campanie agresivă de furt a tehnologiei de inteligență artificială americane.

Aceste eforturi includ contrabanda cu cipuri avansate de inteligență artificială americane, „atacuri de distilare” împotriva modelelor americane pentru a le reproduce ilicit capacitățile și alte strategii.

Atâta timp cât China consideră că are șansa de a recupera decalajul față de Statele Unite în domeniul IA și nu se teme de represalii din partea Statelor Unite pentru o potențială nerespectare a prevederilor, un acord eficient SUA-China privind siguranța IA este imposibil de realizat”, consideră Chris McGuire.

Cum ar putea SUA să ajungă la un acord eficient cu China la capitolul „IA”

Pentru a ajunge la un acord eficient cu China privind siguranța inteligenței artificiale, Statele Unite trebuie, prin urmare, să schimbe condițiile structurale care stau la baza reticenței actuale a guvernului chinez de a negocia cu bună-credință.

„Există trei modalități prin care ar putea face acest lucru:

Washingtonul ar putea ceda solicitărilor Beijingului de a relaxa controalele la exporturile legate de inteligența artificială și de a permite Chinei să ajungă din urmă Statele Unite în domeniul inteligenței artificiale.

Guvernul SUA ar trebui atunci să spere că China va respecta orice acord și se va abține de la utilizarea noilor sale capabilități puternice de inteligență artificială pentru a submina securitatea națională a SUA.

Statele Unite ar putea impune o campanie de „presiune maximă” care urmărește să crească decalajul dintre capacitățile de inteligență artificială ale SUA și Chinei și să sporească influența Washingtonului prin înăsprirea controalelor la export.

Acest lucru ar elimina accesul Beijingului la tehnologia americană care îi stimulează în prezent dezvoltarea inteligenței artificiale.

SUA ar putea menține status quo-ul. Ar putea aștepta un eveniment extern – gen „criză a rachetelor cubaneze” legată de IA – care să oblige guvernul chinez să acorde prioritate globală siguranței IA, mai presus de propriile priorități privind dezvoltarea capacității IA.

Dintre acestea, a doua este singura cale responsabilă și, de departe, cea mai eficientă”, crede Chris McGuire.

„Orice astfel de dialog SUA-China trebuie să fie însoțit de o campanie de presiune maximă”

Scopul lui Trump la Beijing nu ar trebui să fie acela de a ajunge la un acord cu China privind siguranța IA, ci de a crea condițiile pentru un astfel de acord pe viitor, mai scrie cercetătorul de la Council if Foreign Relations.

„Dacă administrația Trump va stabili un dialog cu China pe tema IA, trebuie să stabilească așteptări clare cu chinezii.

Dialogul trebuie să se concentreze în mod strict pe problemele de siguranță a IA și să nu acopere controalele la export.

Și, în același timp, orice astfel de dialog trebuie să fie însoțit de o campanie de presiune maximă care să impună controale robuste la exporturi. Și care să elimine toate lacunele existente pentru a maximiza avantajul SUA asupra Chinei.

Statele Unite și Uniunea Sovietică nu și-au sprijinit niciodată reciproc programele de dezvoltare a armelor nucleare. SUA și China nu ar trebui să sprijine reciproc eforturile de a dezvolta modele avansate de IA”, punctează Chris McGuire.

„Presiunea maximă prin dialog menține poziția de lider a SUA în domeniul IA”

Singurele alternative la această abordare sunt de a oferi Chinei instrumentele necesare pentru a ajunge din urmă SUA în domeniul inteligenței artificiale.

Dar asta cu speranța că Beijingul va opera cu bună-credință, avertizează Chris McGuire. O altă alternativăa SUA ar fi aceea de a aștepta o catastrofă globală care să-i convingă pe chinezi să coopereze cu bună-credință.

„Prima variantă pune securitatea Statelor Unite pe bunăvoința Chinei.

A doua o pune pe un dezastru suficient de teribil pentru a schimba calculele Beijingului.

Presiunea maximă prin dialog menține poziția de lider a SUA în domeniul inteligenței artificiale. Dar este și cea mai bună modalitate de a realiza siguranța IA pe termen lung”, încheie Chris McGuire analiza publicată de Council of Foreign Relations.

