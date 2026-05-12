Trump va efectua controlul medical anual, după controversele legate de vânătăile vizibile și folosirea excesivă a machiajului

Mihai Tănase
Donald Trump - Foto - Mediafax
Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump va efectua controlul medical anual pe 26 mai, pe fondul întrebărilor tot mai frecvente privind starea sa de sănătate, după apariția unor vânătăi vizibile și a folosirii intense a machiajului.

Potrivit administrației americane, vizita medicală va include „controalele stomatologice și medicale de rutină ale președintelui, ca parte a programului său regulat de îngrijire medicală preventivă”, scrie Anadolu.

În cadrul deplasării, Donald Trump urmează să se întâlnească și cu militarii și personalul medical de la Walter Reed, pentru a le mulțumi pentru activitatea și serviciul lor. Anunțul vine într-un moment în care starea de sănătate a liderului de la Casa Albă continuă să provoace întrebări și speculații în presa americană.

Vânătăile vizibile și machiajul folosit frecvent au alimentat speculațiile

În ultimele luni, Donald Trump a fost surprins în repetate rânduri cu vânătăi vizibile pe mâini, uneori parțial acoperite cu machiaj.

Imaginile au alimentat numeroase întrebări privind starea sa de sănătate, mai ales în contextul în care președintele american va împlini 80 de ani în luna iunie.

Casa Albă și medicii liderului american au explicat anterior că vânătăile ar fi provocate de tratamentul zilnic cu aspirină și de numărul mare de strângeri de mână asociate funcției prezidențiale.

De asemenea, Trump a fost văzut de mai multe ori cu gleznele umflate, problemă atribuită de medicii săi insuficienței venoase cronice.

Presa americană a remarcat și folosirea tot mai accentuată a machiajului pentru a masca semnele vizibile de pe mâini și față în timpul aparițiilor publice.

Președintele Donald Trump a efectuat și în octombrie 2025 o vizită medicală care a atras atenția presei americane. La acel moment, liderul de la Casa Albă a declarat inițial că a fost supus unui examen RMN, fără să precizeze motivul investigației sau zona examinată.

Ulterior, Trump a revenit asupra declarației și a afirmat că, de fapt, fusese vorba despre o tomografie computerizată. El a spus ulterior că regretă faptul că a făcut publică informația, deoarece a generat și mai multe întrebări despre starea sa de sănătate.

Donald Trump era deja cel mai în vârstă președinte american care a preluat funcția atunci când a depus jurământul în ianuarie 2025.

