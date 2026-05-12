carVertical: Peste 85% dintre mașinile importate din Belgia și verificate în România anul trecut aveau înregistrări de daune

Peste 85% dintre mașinile importate din Belgia și verificate în România anul trecut aveau înregistrări de daune, conform unui studiu carVertical.

Procentul este apropiat de cel înregistrat în cazul Germaniei, unde 88% dintre vehiculele importate prezintă istoric de daune, scrie Ziarul de Iași.

Potrivit datelor analizate, 60,6% dintre mașinile second-hand verificate în România în 2025 erau importate, în timp ce 39,4% proveneau de pe piața locală.

Cele mai frecvente țări de origine sunt Germania, Franța, Italia, Belgia și Olanda, arată datele carVertical.

Dintre vehiculele importate, 20,1% provin din Germania, 11% din Franța, 6,7% din Italia, 5,9% din Belgia și 4% din Olanda.

