Nicușor Dan, la „Black Sea and Balkans Security Forum": România contribuie la o apropiere atât a Moldovei și a Ucrainei, dar și a țărilor Balcanilor de Vest la UE

Ruxandra Radulescu
Președintele Nicușor Dan a susținut un discurs la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”, care se desfășoară la InterContinental Athénée Palace Hotel.
Nicușor Dan despre SAFE: "Până la 31 mai România va avea constractele semnate"

„Pe SAFE suntem în grafic, a exista un calendar. Există termenul de 31 mai, până la care să fie semnate contractele. Votul în Parlament a venit pe o componentă importantă. Până la 31 mai România va avea constractele semnate.

Dacă ne uităm în viitorul mediu și lung, programele SAFE vor aduce o parte din producție în România, undeva la 70% din contractele pe care le-am semnat, undeva la 13 miliarde din cele 17, diferența fiind pe bucățile de autostradă. Mai mult decât atât, în discuțiile pe care le-am avut cu firmele care vor veni pentru a semna contractele există voința ca activitatea economică să nu înceteze la momentul 2030” a declarat Nicușor Dan.

UE sau SUA? Ce a răspuns Nicușor Dan

Avem de ales între UE și SUA?, a fost întrebat Nicușor Dan, în cadrul evenimentului.

„Într-o țară latină, dezbaterile sunt pasioanle. Nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. Noi în România avem o dezbatere internă. Nu s-a schimbat nimic în orientarea strategică a România, nici în relația cu NATO, nici în relația cu SUA. Nu este vorba de o alegere, este vorba de a compatibiliza cât mai mult. Cu cât Europa e mai puternică cu atât NATO e mai puternic, cu cât NATO e mai puternic, cu atât Europa e mai puternică”

UPDATE: ” Regiunea Mării Negre și regiunea Balcanilor de Est reprezintă un interes strategic pentru România dar și pentru NATO, din motive georgrafice. Evident, preocuparea noastră pentru Ucraina, vecinul nostru, evident pentru Orientul Mijlociu și consecințele care decurg din felul în care se vor soluționa lucrurile acolo.

La nivelul UE, România contribuie la o apropiere atât a Moldovei și a Ucrainei dar și a țărilor Balcanilor de Vest la Uniune și în interiorul NATO, contribui la postura de descurajare pe flancul estic. Statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze. Acesta e obiectivul discuțiilor de mâine în formatul B9″, a transmis Nicușor Dan.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și secretarul general NATO, Mark Rutte, ajung marți la București pentru Summitul B9 și al Țărilor Nordice, găzduit de președintele Nicușor Dan, miercuri, la Palatul Cotroceni. Evenimentul va reuni lideri din statele estice ale Alianţei, precum şi reprezentanţi ai ţărilor nordice.

Potrivit programului oficial, liderul polonez va fi primit la ora 17:00, în Holul de Onoare de la Palatul Cotroceni. Cei doi șefi de stat vor avea convorbiri tête-à-tête, discuții oficiale și vor susține declarații comune de presă. Seara, la ora 19:00, este programată o cină de lucru la Palatul Cotroceni, la care vor participa Karol Nawrocki și Mark Rutte.

Tot marți ajunge la București și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Liderii NATO și ai Europei de Nord se reunesc la Cotroceni

Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice va avea loc miercuri și va fi co-prezidat de Nicușor Dan și Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.

La reuniune vor participa mai mulți lideri europeni și oficiali NATO, printre care președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, dar și președinții statelor baltice și ai mai multor țări din Europa Centrală și de Est.

