Dan Capatos și Silviu Andrei, dați afară de la Antenă. Decizia care a zguduit televiziunea

Dan Capaton a fost dat afară de la Antena 1. Motivul invocat ar fi „încheierea contractului la final de an”.

Potrivit Cancan.ro, motivul ar fi cu totul altul. Scandalul declanșat de Cristian Rizea, care l-a acuzat public pe Capatos că i-ar fi „furnizat femei”, dar și alte acuzații grave de proxenetism, ar fi fost motivul pentru care șefii au luat decizia radicală.

Dan Capatos, OUT de la Antena 1

Dan Capatos își ia la revedere de la Antena 1 după mai bine de un deceniu și jumătate în care a lucrat acolo. Fostul politician, Cristian Rizea, cunoscut pentru dezvăluirile sale fără perdea, a făcut recent mai multe acuzații grave la adresa prezentatorului care au avut un impact major asupra viitorului său în cadrul trustului.

„Băi, ***, bă, să-ți dau lista, mă. Și la cine ai mai dat gagici? Să-mi spui mie cât ai dat lui Borcea? Să-mi spui? Să-ți dau eu, mă, lista, mă, ****?

Păi asta faci tu, mă, prostituție la emisiunea ta. La emisiunea ta ai prostituție! Băi, știi ce-mi plăcea? Bă, când erau astea, de pe vremea lui Daniela Crudu și Bianca… Băi, știți cum zicea? Băi, și acum, dacă vă uitați… Programul, în pauzele alea, când fac ei în public, programul conține plasare de produse.

Băi, am zis mereu că-i zic asta: plasare de produse ****, bă! Băi, incredibil ce se potrivește asta!

Programul… emisiunea… conține plasare de produse. Băi, incredibil! Când vedeți: plasare de produse ****. Adică se potrivește perfect. Că tu asta faci. Tu asta faci.

Iar fetele astea și-au crescut cota prin tine, corect. Că inițial aveau 200-300… 200 așa… 200… și apoi au sărit peste 500.”

DJ Andrei, pus și el pe lista de plecări de la Antena

Dan Captaos nu pleacă singur, ci alături de DJ Andrei, prietenul său apropiat și om de bază în emisiune. Deși oficial se vorbește tot despre „încetarea colaborării”, surse din interiorul Antenei 1 spun că decizia are la bază un incident mai vechi: altercația în care a fost implicat anul trecut și pe care nu și-a asumat-o la momentul respectiv.